أكسيوس: نتنياهو خالف توصية المؤسسة الأمنية وقرر في اجتماع ثان تأجيل الإفراج عن الأسرى

ذكر موقع (أكسيوس) الأمريكي أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ومجموعة من كبار الوزراء في حكومته، قرروا بعد التشاور مساء السبت تأجيل إطلاق سراح 600 من الأسرى الفلسطينيين، الذين كان من المقرَّر الإفراج عنهم أمس، وفق ما أعلنه مكتب نتنياهو.

بعد اجتماعين أمنيين

وقال باراك ديفيد، مراسل الشؤون العالمية في أكسيوس، عبر منشور بمنصة إكس، نقلًا عن مسؤول إسرائيلي كبير، إن القرار اتُّخذ بعد أن عقد نتنياهو اجتماعيين أمنيين مساء السبت.

ونقل ديفيد عن المصدر الإسرائيلي أنه في الاجتماع الأول لنتنياهو مع شخصيات مهنية، أوصى كبار المسؤولين الأمنيين بعدم تأجيل تسليم الأسرى الفلسطينيين، لتجنُّب تأخير تسليم جثث الأسرى الإسرائيليين.

عاجل | وسائل إعلام إسرائيلية عن مصادر: الأسرى الفلسطينيون وضعوا في حافلات ثم تم إنزالهم مجددا وإرجاعهم إلى محبسهم#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/2zTnZLUV5a — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) February 23, 2025

قرار يخالف توصية المؤسسة الأمنية

وأضاف المصدر الإسرائيلي أن نتنياهو قرر تغيير القرار، وتأجيل إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين، عقب الاجتماع الثاني الذي حضره فقط وزير الدفاع يسرائيل كاتس ووزير الخارجية جدعون ساعر ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش وعضو الكنيست آرييه درعي.

وأضاف المسؤول الإسرائيلي لمراسل أكسيوس أنه خلال الاجتماع الثاني مع سياسيين، وفي غياب الشخصيات المحترفة، اتُّخذ القرار بتأجيل تسليم الأسرى الفلسطينيين رغم مخالفته توصية المؤسسة الأمنية.

وزعم المسؤول الإسرائيلي أن السبب يرجع إلى ما وصفها بـ”انتهاكات قامت بها (حركة المقاومة الإسلامية) حماس، بما في ذلك انتهاك الوعد الذي قطعته للوسطاء بأن الاحتفالات المهينة للرهائن المفرج عنهم ستتوقف”.

وتابع المسؤول الإسرائيلي “لم تتوقف المراسم (الخاصة بتسليم الأسرى) بل أصبحت أسوأ”، وفق ادعائه.

وبعد الاجتماع الثاني، أصدر مكتب نتنياهو بيانًا زعم فيه أنه “في ضوء انتهاكات حماس المتكررة، بما فيها المراسم التي تحط من كرامة الرهائن والاستخدام الساخر لهم لأغراض الدعاية، تقرَّر تأجيل إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين كما كان مخططًا، حتى ضمان إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين دون احتفالات مهينة”.

وأمس السبت، سلَّمت فصائل المقاومة في قطاع غزة 6 أسرى إسرائيليين إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ضمن الدفعة السابعة من صفقة التبادل في إطار المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار.

تشدُّد نتنياهو ليس الأول

بدورها، ذكرت صحيفة (يديعوت أحرونوت) أن تأخير إسرائيل عملية إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين “من شأنه أن يعرّض تنفيذ الاتفاق للخطر”، وشبَّهته بـ”انفجار” قد يؤدي إلى عودة القتال.

وأضافت الصحيفة الإسرائيلية أن هذه ليست المرة الأولى التي يتشدد فيها نتنياهو في موقفه بعد التوصل إلى بعض الاستنتاجات خلال المناقشات.