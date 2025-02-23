الجيش السوداني يتقدم ويسيطر على مدينة القطينة جنوب الخرطوم (فيديو)

قالت مصادر بالجيش السوداني للجزيرة مباشر، اليوم الأحد، إنه سيطر على مدينة القطينة بولاية النيل الأبيض جنوب العاصمة الخرطوم.

وأظهرت مقاطع مصورة بُثت على منصات التواصل وحدات من الجيش السوداني تتقدم داخل المدينة، وسط فرحة الأهالي بتحررهم من قبضة قوات الدعم السريع.

كما وثّقت مقاطع أخرى سيطرة الجيش السوداني على الكُرقل جنوب كردفان.

يُذكر أن الجيش السوداني حقق تقدمًا في محاور عدة بالعاصمة الخرطوم وغيرها، خلال المعارك التي يخوضها ضد قوات الدعم السريع في الأسابيع الأخيرة.

“حكومة موازية” في مناطق الدعم السريع

تأتي هذه التطورات الميدانية، بعد أن أعلنت قوى سياسية ومسلحة متحالفة مع قوات الدعم السريع توقيع ميثاق لتشكيل “حكومة موازية” في المناطق التي تسيطر عليها، خلال اجتماع في العاصمة الكينية نيروبي مساء أمس السبت.

ومن بين المُوقعين فصيل من الحركة الشعبية لتحرير السودان-شمال بقيادة عبد العزيز الحلو، التي تسيطر على أجزاء من ولايتَي جنوب كردفان والنيل الأزرق، وعبد الرحيم دقلو نائب وشقيق قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي) الذي غاب بشكل ملحوظ.

وكان رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان قد أكد، الاثنين، رفضه قيام أي جهة خارجية بفرض حكومة على السودان، وقال إن الجيش “يستعد لحسم المعركة ضد التمرد سواء في الخرطوم أو باقي مناطق السودان”.

ونقلت وكالة السودان للأنباء عن عضو مجلس السيادة مساعد قائد الجيش السوداني ياسر العطا قوله، الثلاثاء، إنهم سيقاتلون “من يريدون تكوين حكومة موازية في كل شبر من أراضي البلاد”.

ومنذ إبريل/نيسان 2023، تسببت الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مقتل عشرات الآلاف وتشريد أكثر من 12 مليون شخص، بما يُمثل أكبر أزمة إنسانية في العالم.