السودان يرد على توقيع “الميثاق التأسيسي” في نيروبي وحزب الأمة القومي يتبرأ منه

أثار توقيع قوات الدعم السريع في السودان وأطراف سياسية أخرى على “ميثاق السودان التأسيسي”، مساء السبت، في العاصمة الكينية نيروبي ردود فعل رافضة من الحكومة وأطراف سياسية أخرى.

وقال وزير الخارجية السوداني علي يوسف، اليوم الأحد، إن الخرطوم لن تقبل أن “تعترف أي دولة أخرى بما يسمى بحكومة موازية”.

وأضاف يوسف، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره المصري بدر عبد العاطي في القاهرة، إن هناك “مؤامرة كبيرة على الدولة السودانية والشعب السوداني”، مؤكدا أن الحرب في البلاد ستنتهي بانتصار قوات الجيش والقوات المساندة له على قوات الدعم السريع.

أما وزير الإعلام السوداني، المتحدث باسم الحكومة، خالد الإعيسر فقال إن “من يظن أن أي اتفاق شكلي يمكن توقيعه في ورقة أفكار مسمومة خارج البلاد عليه أن يعلم أن تطبيق أفكار الخارج الشكلية على أرض السودان ليس سوى أحلام غير قابلة للتنفيذ”.

وكتب الإعيسر على إكس “لا صوت يعلو فوق صوت الشعب السوداني”، مشيرا إلى أن “أبناء دارفور وجنوب كردفان الوطنيون أمامهم فرصة تاريخية جديدة للتخلص من القيادات الانتهازية الهزيلة التي سرقت أصواتهم على مدار سنوات طويلة، وأصبحت مجرد أدوات لتمرير مشروعات استعمارية خارجية لنهب الثروات وجلب الحروب والدمار”.

وأضاف وزير الإعلام السوداني “نحن على يقين بأن شعبنا في تلك المناطق يحمل تاريخاً طويلاً في مقاومة الاستعمار ومحاربة أفكار الانقسام والتشرذم”.

أبناء دارفور وجنوب كردفان الوطنيون أمامهم فرصة تاريخية جديدة للتخلص من القيادات الانتهازية الهزيلة التي سرقت أصواتهم على مدار سنوات طويلة، وأصبحت مجرد أدوات لتمرير مشروعات استعمارية خارجية لنهب الثروات وجلب الحروب والدمار.⁰لا صوت يعلو فوق صوت الشعب السوداني، ونحن على يقين بأن… — Khalid Ali خالد علي (الإعيسر) (@Aleisir) February 23, 2025

بدوره، قال حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي إن المشاركين في “التوقيع على وثيقة الدعم السريع أصبحوا قانونيا شركاء في الإبادة الجماعية والتطهير العرقي (التي) مارستها قوات الدعم السريع في السودان”.

المشاركون في التوقيع علي وثيقة الدعم السريع اصبحو قانونا شركاء في الإبادة الجماعية والتطهير العرقي مارستها قوات الدعم السريع . في السودان . — Mini Minawi | مني اركو مناوي (@ArkoMinawi) February 23, 2025

من جهته، قال حزب الأمة القومي إن رئيس الحزب فضل الله برمة وقع على الميثاق السياسي في نيروبي دون الرجوع لمؤسسات الحزب.

وأكد الحزب في بيان باسم أمينه العام الواثق البرير، نشر على حساب الحزب على فيسبوك، إن حزب الأمة القومي “ليس جزءا من هذا الميثاق”، مشيرا إلى أن مؤسسات الحزب ستنعقد للنظر في هذا الأمر وإعلان موقف الحزب للرأي العام.

وأشار البيان إلى أن بعض نصوص الميثاق تناولت “قضايا مصيرية تتعارض مع توجهات الحزب مثل العلمانية وتقرير المصير وهي قضايا تتطلب نقاشا واسعا وإجماعا وطنيا وتفويضا شعبيا يعبر عن إرادة السودانيين”.

ووقعت أطراف سودانية في العاصمة الكينية نيروبي، مساء السبت، “ميثاق السودان التأسيسي”.

ومن بين الأطراف الموقعة على الميثاق نائب قائد قوات الدعم السريع عبد الرحيم دقلو “حميدتي”، ورئيس حزب الأمة القومي فضل الله برمة، وعبد العزيز الحلو الذي يرأس فصيلا من الحركة الشعبية لتحرير السودان-شمال.