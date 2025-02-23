الفاتيكان يكشف عن الوضع الصحي للبابا فرنسيس

أعلن الفاتيكان، مساء السبت، أن الوضع الصحي للبابا فرنسيس (88 عامًا) ما زال “حرجًا”، متحدثًا عن “أزمة ربو تنفسية”.

وقال الفاتيكان في بيان “حالة الأب الأقدس ما زالت حرجة، والبابا ليس خارج دائرة الخطر. هذا الصباح، عانى البابا فرنسيس أزمة ربو تنفسية طويلة، تطلبت استخدام الأكسجين العالي التدفق”.

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وأضاف البيان “فحوص الدم التي أُجريت السبت كشفت أيضًا عن وجود اضطرابات مرتبطة بفقر الدم، ما استلزم نقل الدم إليه”.

وتابع “يبقى الأب الأقدس متيقظًا، وأمضى اليوم جالسًا على أريكة، على الرغم من أنه يعاني آلامًا أكثر من أمس”، مردفًا “في الوقت الحالي التشخيص متحفظ”.

ويوم الجمعة الماضي، أعلن الفريق الطبي المعالج للبابا خلال مؤتمر صحفي أن حالته الصحية لا تتطور بشكل جيد.

وقال البروفيسور سيرجيو ألفييري في مؤتمر صحفي بمستشفى جيميلي حيث يُعالَج البابا “هل البابا خارج دائرة الخطر؟ كلا، البابا ليس خارج دائرة الخطر”.

ونُقل البابا فرنسيس إلى المستشفى في 14 من فبراير/شباط الجاري، بسبب التهاب في الشعب الهوائية، لكن أُعلِن لاحقًا أنه أصيب بالتهاب في الرئتين.