“المثلث الأحمر” وقبلات أسير وكلمات السنوار والضيف.. أبرز مشاهد عملية التسليم في غزة (فيديو)

تضمنت مراسم تسليم الدفعة السابعة من الأسرى الإسرائيليين لدى فصائل المقاومة في قطاع غزة، ضمن اتفاق وقف إطلاق النار وصفقة التبادل، العديد من الرسائل الموجهة إلى الاحتلال، من خلال لافتات وصور ومواقف.

تسليم في حضرة “السنوار”

ففي رفح جنوبي قطاع غزة حيث تم تسليم اثنين من الأسرى الإسرائيليين، برزت لافتة كبيرة خلف منصة التسليم كُتب عليها باللغتين العربية والعبرية “نحن الطوفان.. نحن البأس الشديد”.

وعلى يمين اللافتة طُبعت صورة المسجد الأقصى، وعلى اليسار صورة الشهيد يحيي السنوار قائد حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وبين الصورتين لقطات من مواجهات المقاومة مع قوات الاحتلال خلال معركة طوفان الأقصى.

مراسلة الجزيرة مباشر ترصد رسائل المقاومة ودلالة التسليم في مدينة رفح pic.twitter.com/nrhnnfmQ6f — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) February 22, 2025

“وللحرية الحمراء باب”

كما كُتب على لافتة أسفل منصة التسليم “وللحرّيةِ الحمراءِ بابٌ بكل يدٍ مُضرَّجةٍ يُدَقُّ”، وهو بيت شعر لأحمد شوقي، ردده السنوار في مقطع شهير.

"وللحرية الحمراء باب بكل يد مدرجة يدق".. لافتة للقسام تحمل بيت شعر لأحمد شوقي ردده السنوار أسفل منصة لتسليم الأسرى الإسرائيليين في غزة pic.twitter.com/4CED7DBKtP — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) February 22, 2025

“هل نسي الاحتلال جنوده؟”

ومع صورة الجندي الإسرائيلي هدار غولدن الأسير لدى المقـاومة في غزة منذ عام 2014، كُتبت عبارة “هل نسي الاحتلال جنوده؟” على منصة تسليم الأسرى الإسرائيليين في رفح.

"هل نسي الاحتلال جنوده؟".. صورة الجندي الإسرائيلي الأسير هدار غولدن الذي أسرته المقـ،ـاومة في غزة منذ 2014 على منصة تسليم الأسرى الإسرائيليين في رفح pic.twitter.com/Pw6xjwHjWv — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) February 22, 2025

زجاجات مياه “المثلث الأحمر”

وعلى منصة التسليم أيضًا، وُضعت زجاجات ماء عليها شعار “المثلث الأحمر” الذي يذكّر بتدمير دبابات الاحتلال وآلياته خلال معركة طوفان الأقصى، وفي إشارة إلى كلمة الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة “إن ضربهم أسهل علينا من شرب الماء”.

"السهم الأحمر🔻" يغطي لافتات وصور مراسم تسليم الأسرى الإسرائيليين في رفح بما في ذلك عبوات الماء على الطاولة pic.twitter.com/AQYHlLkA0s — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) February 22, 2025

“الأرض تعرف أهلها”

وفي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة حيث تم تسليم 3 أسرى، كُتب على لافتة كبيرة في خلفية منصة التسليم “الأرض تعرف أهلها من الأغراب مزدوجي الجنسية”، مع صورة شجرة زيتون متجذرة، في إشارة إلى التمسك بالأرض ورفض مخططات التهجير.

"الأرض تعرف أهلها".. لافتة رفعتها كتائب القسام على منصة تسليم الأسرى الإسرائيليين ضمن الدفعة السابعة من المرحلة الأولى لصفقة "طوفان الأحرار" في مخيم النصيرات، 🟢 وأرفقوا العبارة صورة شجرة زيتون متجذرة في إشارة إلى التمسك بالأرض ورفض مخططات التهجير. pic.twitter.com/hioyEHn7yL — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) February 22, 2025

عبارة الضيف

وعلى لافتة أخرى، كُتب “نستطيع أن نغيّر مجرى التاريخ”، وهي عبارة قالها الشهيد محمد الضيف القائد العام لكتائب القسام، الجناح العسكري لحماس.

"نستطيع أن نغير في مجرى التاريخ".. عبارة القائد العام لكتائب القسام الشهيد محمد الضيف على منصة التسليم في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة pic.twitter.com/fddkRuZj4y — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) February 22, 2025

تقبيل أسير رأسَي مقاومَين

وكان المشهد الأبرز قيام أسير إسرائيلي بتقبيل رأسَي مقاومَين على منصة التسليم، وهو مشهد غير مسبوق، حظي بتداول واسع وتفاعل لافت على منصات التواصل، وأحدث صدمة في إسرائيل.

قبلات على الرأس.. الجندي الإسرائيلي الأسير يقبّل رؤوس مقاومين على منصة تسليم الأسرى في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة pic.twitter.com/HRoMb3eCsi — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) February 22, 2025

“لن نغفر”

كما حمل مقاتلو المقاومة والمواطنون الذين حضروا مراسم التسليم لافتات عديدة، تضمنت رسائل إلى الاحتلال الإسرائيلي.

من هذه الرسائل عبارة “سنجبرك أن تنسى ولن نغفر” التي كُتبت على قذيفة حملها مقاتل من كتائب القسام، ردًّا على قمصان أجبر الاحتلال أسرى فلسطينيين على ارتدائها قبل الإفراج عنهم.

"سنجبرك أن تنسى ولن نغفر".. أبرز المشاهد والرسائل في عملية تسليم الأسرى الإسرائيليين لدى كتائب القـ.ـسـ.ـام – تصوير: مصطفى ستيتان#الجزيرة_مباشر #غزة #بعدسة_الجمهور pic.twitter.com/JbvhL55gai — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) February 23, 2025

أسلحة إسرائيلية في أيدي المقاومين

وفي السياق، استعرضت المقاومة الفلسطينية خلال مراسم التسليم في رفح أسلحة إسرائيلية اغتنمتها من قوات الاحتلال خلال الحرب.

المقاومة الفلسطينية في رفح تستعرض أسلحة إسرائيلية اغتنمتها من قوات الاحتلال خلال الحرب pic.twitter.com/U4KFIjGYyE — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) February 22, 2025

مقاتل مصاب يحمل السلاح

ومن المشاهد المثيرة خلال عملية التسليم، ظهور مقاتل قسامي مبتور اليد والقدم بسلاحه ولباسه العسكري، وهو يشارك في مراسم التسليم.

بسلاحه ولباسه العسكري..مقاتل قسامي مبتور اليد والقدم يشارك في مراسم تسليم الأسرى الإسرائيليين pic.twitter.com/R7zkwLJ754 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) February 22, 2025

الجيل القادم

ومن المشاهد الطريفة خلال مراسم التسليم، قيام طفل صغير لا يتجاوز عمره 3 سنوات، مرتديًا شارة القسام، بالمرور على جنود المقاومة المصطفين، ومصافحتهم فردًا فردًا.

هنا دورة الأجيال في غزة هنا الجيل القادم الذي يعشق الجيل الحالي 🇵🇸🇵🇸 هنا أصحاب الأرض pic.twitter.com/1LvxJ1ba6s — وائل أبو عمر 🇵🇸 (@WaelAboOmer) February 22, 2025

وسلَّمت المقاومة 6 أسرى إسرائيليين إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر أمس السبت، ضمن الدفعة السابعة لصفقة التبادل، كما سلَّمت يوم الخميس 4 جثث لأسرى آخرين.

وتُعَد الدفعة السابعة من الأسرى الإسرائيليين الأحياء الأخيرة في المرحلة الأولى من صفقة التبادل، إذ يتبقى تسليم جثث 4 أسرى فقط ضمن هذه المرحلة التي تتضمن إجمالًا 33 أسيرًا، 25 منهم أحياء و8 قتلى.