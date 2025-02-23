الهادي إدريس: إعلان “حكومة السلام” سيكون من داخل السودان خلال الأيام المقبلة

قال رئيس الجبهة الثورية السودانية الهادي إدريس، إن الجبهة وقّعت على ميثاق السودان التأسيسي ضمن عدد من القوى السياسية والحركات المسلحة وقوات الدعم السريع.

‏وأضاف إدريس للجزيرة مباشر، اليوم الأحد “أن إعلان حكومة السلام سيكون من داخل السودان خلال الأيام المقبلة”.

“حكومة موازية”

وفي السياق ذاته ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية، نقلا عن مصادر، أن قوات الدعم السريع في السودان وتحالفا مؤلفا من جماعات سياسية ومسلحة، وقعت مساء السبت في العاصمة الكينية نيروبي ميثاقا تأسيسيا لتشكيل حكومة موازية في السودان.

وأوضح المشاركون في توقيع الميثاق أنه سيمهد الطريق أمام “حكومة سلام ووحدة” في المناطق التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع في السودان.

يذكر أن اجتماعات نيروبي شارك فيها رئيس حزب الأمة القومي فضل الله برمة، ونائب قائد قوات الدعم السريع عبد الرحيم دقلو “حميدتي”، ورئيس الحركة الشعبية-شمال عبد العزيز الحلو.

مظاهرات تندد بالخطوة

وأظهرت مقاطع فيديو نشرتها الفرقة السادسة التابعة للجيش السوداني ومدوّنون على فيسبوك، أمس السبت، متظاهرين خرجوا إلى الشوارع بمدينة الفاشر بولاية شمال دارفور، يحملون لافتات ترفض فكرة تشكيل حكومة موازية.

وقالت الفرقة السادسة للجيش السوداني عبر فيسبوك، إنه خلال وقفة احتجاجية في الفاشر شدّد المتحدثون على أن “مقررات مؤتمر نيروبي لا تمثّل أهل السودان ودارفور”، وأضافت “المشاركون أكدوا أهمية الحلول السودانية لمعالجة قضايا البلاد دون تدخل خارجي”.

البرهان يرفض التدخل الخارجي

وكان رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان وجه رسالة، الاثنين، إلى الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة، قال فيها إن الشعب السوداني لن يقبل أن تُفرض عليه حكومة من أي جهة.

وأشار البرهان إلى “أن كل الشعب السوداني متوحّد خلف القوات المسلحة، لدحر التمرد، وضد أي مؤامرة خارجية تحاك ضده”، وأوضح أن الجيش السوداني يستعد لحسم المعركة ضد التمرد، سواء في الخرطوم أو باقي مناطق السودان.

ونقلت وكالة السودان للأنباء عن عضو مجلس السيادة مساعد قائد الجيش السوداني ياسر العطا قوله، الثلاثاء، إنهم سيقاتلون “من يريدون تكوين حكومة موازية في كل شبر من أراضي البلاد”.

وخلال تفقُّده، مع عدد من قادة الجيش، القوات المرابطة في محلية الدبة بالولاية الشمالية، أضاف العطا “من يريد تكوين حكومة موازية عليه أن يعلم بأن الأمة السودانية لها أسود بأنياب ومخالب قوية، وأنهم ماضون حتى يكتمل النصر”.

ومنذ إبريل/نيسان 2023، يخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع حربًا خلّفت آلاف القتلى وملايين النازحين، ووضعت أعدادًا كبيرة من السودانيين على حافة المجاعة.