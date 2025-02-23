سياسة|الولايات المتحدة

الولايات المتحدة.. عمليتا إطلاق نار في نيومكسيكو وبنسلفانيا ومقتل طيار

قاعدة كيرتلاند الجوية في ألبوكيركي
قاعدة كيرتلاند الجوية
23/2/2025

أعلنت قاعدة كيرتلاند الجوية في ولاية نيومكسيكو الأمريكية مقتل طيار وإصابة آخر في حادث إطلاق نار داخل القاعدة، في وقت مبكر من صباح الأحد.

ولم تكشف السلطات سبب الحادث، لكنها أكدت أنه ليس عملًا إرهابيًّا أو هجومًا من شخص خارجي.

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ورفض المتحدث باسم القوات الجوية التعليق على ما إذا كان الشخص الذي أطلق النار أو الأشخاص الذين أطلقوا النار أيضًا من أفراد الطاقم الجوي، كما لم يُفصَح عن أسماء الأفراد الذين تعرضوا لإطلاق النار.

مقتل مسلح بعد إطلاقه النار في مستشفى

من جهة أخرى، قال مسؤول في مستشفى بولاية بنسلفانيا الأمريكية إن مسلحًا قُتل بعد أن أطلق النار في المستشفى.

وأفاد مسؤولون في مستشفى “يو بي إم سي ميموريال” في يورك بأنه لم يُصَب أحد من المرضى، وأن المسلح قد قُتل.

المصدر : الألمانية + الجزيرة مباشر

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