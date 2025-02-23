الولايات المتحدة.. عمليتا إطلاق نار في نيومكسيكو وبنسلفانيا ومقتل طيار

أعلنت قاعدة كيرتلاند الجوية في ولاية نيومكسيكو الأمريكية مقتل طيار وإصابة آخر في حادث إطلاق نار داخل القاعدة، مساء السبت.

ولم تكشف السلطات سبب الحادث، لكنها أكدت أنه ليس عملًا إرهابيًّا أو هجومًا من شخص خارجي.

ورفض المتحدث باسم القوات الجوية التعليق على ما إذا كان الشخص الذي أطلق النار أو الأشخاص الذين أطلقوا النار أيضًا من أفراد الطاقم الجوي، كما لم يُفصَح عن أسماء الأفراد الذين تعرضوا لإطلاق النار.

مقتل مسلح بعد إطلاقه النار في مستشفى

من جهة أخرى، قال مسؤول في مستشفى بولاية بنسلفانيا الأمريكية إن مسلحًا قُتل بعد أن أطلق النار في المستشفى.

وأفاد مسؤولون في مستشفى “يو بي إم سي ميموريال” في يورك بأنه لم يُصَب أحد من المرضى، وأن المسلح قد قُتل.