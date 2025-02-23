جولة ومشروب ورسالة مقاتل من وحدة الظل.. القسام تبث كواليس تسليم أسيرين في رفح (شاهد)

بثت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الأحد، مشاهد جديدة لتسليم الأسيرين “تال شوهام” و”أفيرا منغستو”، أمس، ضمن الدفعة السابعة للأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة ضمن المرحلة الأولى من صفقة التبادل.

جولة ومشروب

وظهر الأسيران خلال الفيديو وهما يتجولان داخل موقع مدمر في رفح جنوبي القطاع، في حين كان أحدهما يتناول مشروبًا، ويتبادل أطراف الحديث مع مقاتلَين من وحدة الظل التابعة للقسام، ويؤكد ضرورة أن تتم حكومته صفقة التبادل مع حماس للإفراج عن جميع الأسرى.

رسالة مقاتل من “وحدة الظل”

وفي السيارة، وجَّه مقاتل من وحدة الظل رسالة إلى إسرائيل ورئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، قبيل تسليم الأسيرين، قال فيها “أنتم آمنون خارج بلادنا، لكن إن بقيتم سندمر دولتكم، ونمزق هيكلكم. إما نحن وإما نحن، فهذه الأرض أرضنا، بناها أجدادنا، ورويناها بدمائنا”.

وأمس السبت، جرى تسليم الأسيرين في مدينة رفح إلى الصليب الأحمر وسط أجواء احتفالية واستعراضية من جانب المقاومة.

وسلَّمت المقاومة 6 أسرى إسرائيليين (اثنان في رفح و3 في النصيرات وسط القطاع وواحد في مدينة غزة شمالًا)، أمس السبت، إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر، كما سلَّمت 4 جثث لأسرى آخرين يوم الخميس.

وتُعَد الدفعة السابعة من الأسرى الإسرائيليين الأحياء الأخيرة في المرحلة الأولى من صفقة التبادل، إذ يتبقى تسليم جثث 4 أسرى فقط ضمن هذه المرحلة التي تتضمن إجمالًا 33 أسيرًا، 25 منهم أحياء و8 قتلى.