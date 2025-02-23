حزب الله يشيّع حسن نصر الله وهاشم صفي الدين وسط حضور رسمي وشعبي (فيديو)

بحضور رسمي وشعبي، بدأت في العاصمة اللبنانية بيروت مراسم تشييع الأمينين العامين السابقين لحزب الله حسن نصر الله وهاشم صفي الدين، اللذين اغتالتهما إسرائيل.

ومنذ صباح اليوم الأحد، توافد عشرات الآلاف من كل المناطق اللبنانية إلى مدينة كميل شمعون الرياضية، للمشاركة في تشييع نصر الله وصفي الدين، وفق وكالة الأنباء اللبنانية.

وذكرت الوكالة أن مدينة كميل شمعون الرياضية ومحيطها شهدت حشودًا ضخمة، حضرت من المدن العربية والعالمية للمشاركة في مراسم التشييع.

تأتي الجنازة بعد نحو 5 أشهر على اغتيال نصر الله في 27 من سبتمبر/أيلول 2024، بسلسلة غارات عنيفة بصواريخ مضادة للتحصينات استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت.

وتجمَّع أنصار حزب الله، وهم يحملون صور نصر الله ورايات الجماعة، وامتلأ ملعب مدينة كميل شمعون الرياضية، الذي يضم 55 ألف مقعد، بالكامل تقريبًا قبل ساعات من بدء مراسم الجنازة.

حضور رسمي

ومن المقرَّر أن يحضر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، ووفد عراقي، ووفد من جماعة الحوثي اليمنية.

كما يُشيَّع، اليوم، هاشم صفي الدين الذي قاد حزب الله “مدة أسبوع” بعد اغتيال حسن نصر الله. وقُتل صفي الدين في غارة إسرائيلية قبل إعلان أنه خليفة نصر الله في الثالث من أكتوبر/تشرين الأول 2024.

وبعد وفاة نصر الله، دُفن مؤقتًا بجوار ابنه هادي الذي قُتل عام 1997. ولم يتحدد موعد إقامة جنازته الرسمية حينها لإعطاء القوات الإسرائيلية الوقت اللازم للانسحاب من جنوب لبنان بموجب شروط وقف إطلاق النار.

وعلى الرغم من الاتفاق، فإن قوات الاحتلال الإسرائيلي لا تزال تسيطر على 5 مواقع استراتيجية على قمم تلال في المنطقة.

طائرات إسرائيلية تحلّق قرب بيروت

وقالت الوكالة اللبنانية إن “الطيران الحربي المعادي حلّق على علو منخفض في أجواء بيروت وضواحيها”.

كما ذكرت رويترز أن طائرات إسرائيلية “حلّقت على علو منخفض فوق بيروت وضواحيها خلال تشييع حسن نصر الله”.

ونفذت إسرائيل غارات جوية على جنوب لبنان، اليوم الأحد، بزعم رصد نشاط لحزب الله.