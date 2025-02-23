حسن الدغيم: بدء توجيه دعوات الحضور لمؤتمر الحوار الوطني السوري (فيديو)

قالت اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني في سوريا إن هذا المؤتمر “هو الخطوة الأولى في مسار وطني طويل يتطلب عملًا جماعيًّا مستمرًّا”.

وأوضحت اللجنة في مؤتمر صحفي، اليوم الأحد، في حلب أنها عقدت أكثر من 30 لقاءً شملت جميع المحافظات لضمان تمثيل مختلف مكونات المجتمع السوري.

وأضافت اللجنة أن نحو 4000 رجل وامرأة شاركوا في اللقاءات، وأن اللجنة أجرت العديد من الحوارات بهدف الاستماع لمختلف الآراء والتوجهات، إذ استمعت ودونت أكثر من 2200 مداخلة، وتسلمت مشاركات مكتوبة تزيد على 700 مشاركة.

اللجنة التحضيرية لـ #مؤتمر_الحوار_الوطني السوري تعقد جلسة حوارية مع أبناء محافظة حلب.#سانا pic.twitter.com/0uQHMpM3Dt — الوكالة العربية السورية للأنباء – سانا (@SanaAjel) February 23, 2025

بدء توجيه الدعوات

وأشار المتحدث باسم اللجنة حسن الدغيم إلى أن توجيه الدعوات للمشاركين في المؤتمر من داخل سوريا وخارجها سيبدأ اليوم، ثم سيُحدَّد مكان انعقاد المؤتمر لاحقًا.

وكان عقد المؤتمر من التعهدات الرئيسية التي قطعتها الإدارة السورية الجديدة بعد أن أسقطت نظام بشار الأسد، الذي هرب من دمشق في الثامن من ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وضع خطة تناسب المرحلة

وأضافت اللجنة خلال المؤتمر أنه تكررت المطالبة بضرورة إصدار إعلان دستوري مؤقت لتسيير المرحلة الانتقالية، وضرورة وضع خطة اقتصادية تتناسب مع المرحلة، إضافة إلى ضرورة إعادة هيكلة القطاعات الحكومية، وإشراك المواطنين في إدارة المؤسسات وتعزيز الأمن والاستقرار لتسهيل إعادة بناء مؤسسات الدولة.

وأوضحت اللجنة أنه على الرغم من اختلاف وجهات النظر فإن التنوع يُعَد مؤشرًا صحيًّا إلى قدرة السوريين على الحوار والتعايش.

وأكدت أن الحوار “ليس مجرد مؤتمر أو فعالية مرحلية، بل نهج مستدام لحل القضايا الوطنية بشكل تدريجي ومسؤول”.

طابع عملي للمؤتمر

وأشارت اللجنة إلى أن المؤتمر سيعتمد طابعًا عمليًّا، إذ ستتضمن أعماله ورشات عمل تخصصية تعالج القضايا التي استخلصتها اللجنة من لقاءاتها مع مختلف شرائح المجتمع، وسيشارك في كل ورشة خبراء ومتخصصون ومهتمون لضمان نقاشات معمقة وإيجاد حلول قابلة للتطبيق.

وقالت اللجنة إنها لمست خلال اللقاءات حالة واسعة من التوافق بين السوريين، إذ برزت قضايا العدالة الانتقالية والبناء الدستوري والإصلاح المؤسسي والإصلاح الاقتصادي ووحدة الأراضي السورية وقضايا الحريات العامة والشخصية والحريات السياسية أولويات أساسية لدى الجميع.

🛑 اللجنة عدلت من برامجها بناءً على النقد، والاجتماع سيكون مع مختلف الشرائح وخاصة في المناطق الشرقية وسيكون هناك تمثيل لذوي الضܥايا والܥܼرحى والمعܢ̈ܢقلين.#سانا pic.twitter.com/OdWQyNBF6b — الوكالة العربية السورية للأنباء – سانا (@SanaAjel) February 23, 2025

وستتابع الحكومات الغربية المؤتمر من كثب بوصفه جزءًا من العملية السياسية في سوريا، التي ستشمل جميع الطوائف العرقية والدينية المتعددة في البلاد.

وتطالب الإدارة السورية الحكومات الغربية بإنهاء العقوبات المفروضة على سوريا، التي تعيق عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تحتاج إليها سوريا بعد انكماش حاد خلال حكم نظام الأسد.