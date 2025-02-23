دبابات تدخل جنين للمرة الأولى منذ 20 عاما.. جيش الاحتلال يوسّع عملياته شمالي الضفة

قرّر جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، الدفع بدبابات إلى جنين شمالي الضفة الغربية، في إطار عدوانه المستمر على المدينة ومخيمها منذ أكثر من شهر.

وقالت القناة 11 الإسرائيلية إن “دبابات ميركافا 4 القتالية التابعة للواء 188 دخلت منطقة جنين للمرة الأولى منذ عملية ‘السور الواقي’ قبل أكثر من 20 عامًا”.

وأضافت القناة أن جيش الاحتلال بدأ بنقل دبابات إلى منطقة جنين صباح اليوم “ضِمن الاستعدادات لتوسيع العملية العسكرية في شمال الضفة الغربية“.

وقال وزير الدفاع يسرائيل كاتس، في بيان بشأن توسيع عملية ‘السور الحديدي’، إنه وجَّه الجيش “للاستعداد للبقاء مُددًا طويلة خلال العام المقبل في المخيمات التي جرى تطهيرها”.

عاجل | موقع واللا الإسرائيلي: لواء المدرعات 188 يشارك لأول مرة في عمليات بمناطق في الضفة يعمل بها لواء منشة

-دبابات تابعة للواء المدرعات ستشارك لأول مرة في العملية العسكرية بجنين

-صد تحرك للدبابات لأول مرة منذ عملية السور الواقي عام 2002 في محيط مدينة جنين#الجزيرة pic.twitter.com/SxajJPSNRF — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) February 23, 2025

اقتحام قباطية

ويواصل جيش الاحتلال عدوانه على مدينة جنين ومخيمها لليوم الـ34 على التوالي، مما أسفر عن 27 شهيدًا وعشرات المصابين والمعتقلين، وسط تدمير واسع للممتلكات والبنية التحتية.

واقتحمت قوات الاحتلال، اليوم الأحد، بلدة قباطية جنوب جنين، وجرَّفت شوارعها، ودمرت البنية التحتية فيها، كما قطعت الطريق الواصل الى مدينة جنين عند مدخل البلدة، ونشرت القناصة على أسطح المباني، بعد دهم منازل المواطنين واستجوابهم.

دمار واسع في مخيم جنين

وعزل الاحتلال الاسرائيلي، أمس السبت، منازل المواطنين غرب مخيم جنين بأسلاك شائكة، بعد إجبارهم على إخلائها. ودفع جيش الاحتلال بتعزيزات عسكرية كبيرة من حاجز الجلمة العسكري برفقة جرافات الى مدينة جنين ومداخل المخيم.

وتكشف الدمار الواسع الذي خلفته الجرافات داخل أحياء المخيم، إذ دمر الاحتلال منازل المواطنين وممتلكاتهم، وغيَّر معالم المخيم وجغرافيته بشكل كبير، وفتح طرقًا وشوارع في بعض الحارات، كما وسَّع شوارع في حارات أخرى.

وانتشرت فرق المشاة من جنود الاحتلال في مناطق عدة من مخيم جنين، بالقرب من دوار شيرين أبو عاقلة وطلعة الغبز والمخيم الجديد.

هذا المشهد في جنين يا قوم ..

جنين تُركت لتُباد 😢😢 .. pic.twitter.com/V0soSkSeaG — Esraa Alshikh إسراء الشيخ (@Esralshikh) February 16, 2025

ومنذ بدء العدوان، يواصل الاحتلال الاستيلاء على عدد من منازل المواطنين، وتحويلها إلى ثكنات عسكرية، خاصة في البنايات القريبة والمطلة على مخيم جنين، كما يواجه سكان المنازل والبنايات القريبة منها صعوبة في الدخول والخروج والحركة، بسبب وجود القناصة بشكل دائم، وهو ما يعرّض حياتهم للخطر.

وهدم الاحتلال نحو 120 منزلًا بشكل كامل، إضافة الى هدم العشرات منها جزئيًّا، بجانب الممتلكات.

وتشير التقديرات إلى أن أعداد المعتقلين في جنين وصل إلى نحو 160، إذ يواصل الاحتلال شن حملة اعتقالات واسعة في المدينة، وبقية البلدات والقرى في المحافظة، بوتيرة شبه يومية.