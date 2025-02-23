قيادي في حماس: لن يكون هناك أي حديث مع العدو عبر الوسطاء قبل الإفراج عن الأسرى

حذر القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) محمود مرداوي من أنه لن “يكون هناك أي حديث مع العدو عبر الوسطاء قبل الإفراج عن الأسرى المتفق على إطلاق سراحهم مقابل الأسرى الإسرائيليين الستة”.

وأضاف مرداوي، في تغريدة عبر تليغرام أن “على الوسطاء إلزام العدو بتنفيذ الاتفاق”.

عاجل | القيادي في حماس محمود مرداوي: لن يكون هناك أي حديث مع العدو عبر الوسطاء قبل الإفراج عن الأسرى المتفق على إطلاق سراحهم مقابل الأسرى الإسرائيليين الستة — الجزيرة مباشر الآن (@ajmurgent) February 23, 2025

وكان من المفترض أن يفرج الاحتلال الإسرائيلي، أمس السبت، عن 620 أسيرا ضمن الدفعة السابعة من المرحلة الأولى لاتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وبمقتضى الاتفاق، سلمت المقاومة الفلسطينية، خلال الأيام الماضية، 6 أسرى إسرائيليين أحياء و4 جثث إلى الجانب الإسرائيلي عبر الصليب الأحمر الدولي.

وقالت “هيئة شؤون الأسرى والمحررين” و”نادي الأسير الفلسطيني” في بيان مشترك، اليوم الأحد، إنه “في ضوء المعطيات المتوفرة فإننا نلفت إلى أنه لا يوجد إفراج هذا اليوم (الأحد)”.

وأضاف البيان ان “الاحتلال حتى هذه اللحظة يرفض الإفراج عن أسرى الدفعة السابعة، ويواصل المماطلة المتعمدة والممنهجة، كما ويواصل عمليات الإرهاب بحق الأسرى وعائلاتهم”.

وفجر الأحد، قال بيان صدر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه قرَّر تأجيل إطلاق سراح 600 من الأسرى الفلسطينيين، الذين كان مقرَّرًا الإفراج عنهم السبت، حتى ضمان إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين دون ما ادعى أنه “احتفالات مهينة”.

واستنكرت حركة حماس قرار الاحتلال تأجيل الإفراج عن الأسرى، وقالت إنه يكشف “مراوغات الاحتلال وتنصله من التزاماته”.