المرة الأولى منذ “طوفان الأقصى”.. مشير المصري يظهر على شاشة الجزيرة مباشر (فيديو)

أكد القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) مشير المصري للجزيرة مباشر، السبت، أن الاحتلال الإسرائيلي لن يستعيد أسراه لدى المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة أحياءً إلا عبر صفقة تبادل.

وهذا هو أول ظهور لمشير المصري منذ بداية الحرب التي شنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأضاف المصري، في لقاء مع “المسائية” على شاشة الجزيرة مباشر، أن حماس أبلغت الوسطاء بأنها جاهزة لبدء المرحلة الثانية من المفاوضات بشأن اتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأشار إلى استعداد المقاومة لعقد صفقة شاملة قائمة على أساس تبادل الأسرى، ووقف دائم لإطلاق النار، والانسحاب الكامل لقوات الاحتلال من قطاع غزة.

وأوضح المصري أن حماس ملتزمة بمراحل الصفقة، وأن المرحلة الثانية تتحدث عن وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة، وانسحاب كامل لقوات الاحتلال من القطاع، واستكمال تبادل الأسرى الفلسطينيين مقابل ضباط الاحتلال وجنوده الأسرى لدى المقاومة.

وقال المصري إن الضامن الرئيسي لالتزام إسرائيل بتنفيذ الاتفاق هو الاتفاق نفسه الذي ينص على وجود ضامنين، الأمم المتحدة والولايات المتحدة وقطر ومصر.

ودعا الوسطاء إلى إلزام الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ استحقاقات الاتفاق.

وأضاف أن الشعب الفلسطيني هو ضامن آخر، لأنه صاحب قضية وصاحب مشروع تحرير لا يقبل الضيم، ويشكل صمام أمان للمستقبل.

وعن مستقبل قطاع غزة، قال المصري إن معركة طوفان الأقصى أكدت أن حركة حماس حقيقة لا يمكن طمسها، وأن المقاومة الفلسطينية موحدة.

وأضاف أن صمود الشعب الفلسطيني الأسطوري في قطاع غزة وبسالة المقاومة بددا أوهام الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد أن حماس لا تسعى إلى سلطة، ولا تسعى إلى أن تكون في مشهد إدارة القطاع، لكن الحركة لا يمكن أن تترك الشعب الفلسطيني، ولا يمكن أن تنزوي عن خيارات هذا الشعب.