لقطة أخرى لافتة لأسير قبّل رأسَي مقاومَين.. هذا ما حدث قبل لحظات من عملية التسليم (شاهد)

من بين لقطات نشرتها كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أمس السبت، لعملية تسليم 3 أسرى إسرائيليين في قطاع غزة، برز مشهد لافت آخر للأسير الذي قبّل رأسَي مقاومَين على منصة التسليم ورفيقيه، لكن هذه المرة بجوار بقايا شجرة زيتون عتيقة.

المقطع الذي بثته القسام وثّق تسليم الأسرى “إيليا ميمون إسحق كوهن” و”عمر شيم توف” و”عومر فنكرت” في الدفعة السابعة ضمن المرحلة الأولى من صفقة التبادل.

وقبل وصول الأسرى الثلاثة إلى مكان التسليم، توقفت القافلة التي تقلّهم حيث تجولوا في أحد الحقول التي دمرها جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال حربه المدمرة على قطاع غزة.

“أكبر من عمر دولتنا”

وأمام بقايا شجرة زيتون عتيقة قطعتها جرافات الاحتلال، قال الأسير صاحب قُبلتَي المنصة “شجرة الزيتون هذه تبدو لي أكبر من عمر دولتنا”.

وأضاف مشيرًا إلى ما قامت به قوات الاحتلال “هذا أمر فظيع أنهم قاموا بعمل ذلك”، وتساءل مستنكرًا “انظر ماذا فعلت شجرة الزيتون هذه؟”.

وقال أسير آخر “هذه الشجرة يبدو أن عمرها 100 عام، لا توجد هنا حماس ولا القسام”.

غيدعون ليفي-هأرتس:

يجب قول الحقيقة: معظم مراسم حماس لإعادة الأسرى من غزة جرت بشكل منظم ولائق، حتى وإن لم يكن من السهل على العين الإسرائيلية رؤية أسير يقبّل جبين اثنين من حراسه الملثمين، كما حدث بالأمس. المذيعون في قنوات التلفزة الإسرائيلية سارعوا إلى تهدئة الجمهور المصدوم بأن… pic.twitter.com/cGctiqjutA — Tamer | تامر (@tamerqdh) February 23, 2025

“حرصوا علينا كما يجب”

وعبَّر عن امتنانه لمقاتلي كتائب القسام لحرصهم على بقائه على قيد الحياة، قائلًا “قبل كل شيء، أريد أن أقول: شكرًا جزيلًا، لأنهم حرصوا علينا كما يجب، وقد كانوا يخافون عليَّ ويحمونني، وهناك الكثير من الأسرى قُتلوا أثناء القتال”.

وفي أسى، قال الأسير الثالث “كان بالإمكان أن نعود إلى بيوتنا قبل هذا الواقع. كل هذا ما كان يجب أن يحدث، ولا يوجد أي سبب لحدوثه”.

قبلات على الرأس.. الجندي الإسرائيلي الأسير يقبّل رؤوس مقاومين على منصة تسليم الأسرى في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة pic.twitter.com/HRoMb3eCsi — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) February 22, 2025

وسلَّمت المقاومة 6 أسرى إسرائيليين إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر أمس السبت، ضمن الدفعة السابعة لصفقة التبادل، كما سلَّمت 4 جثث لأسرى آخرين يوم الخميس.

وتُعَد الدفعة السابعة من الأسرى الإسرائيليين الأحياء الأخيرة في المرحلة الأولى من صفقة التبادل، إذ يتبقى تسليم جثث 4 أسرى فقط ضمن هذه المرحلة التي تتضمن إجمالًا 33 أسيرًا، 25 منهم أحياء و8 قتلى.