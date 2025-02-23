مبعوث ترامب للشرق الأوسط: هذا هو الخط الأحمر لنتنياهو بشأن مفاوضات غزة

قال ستيف ويتكوف، مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للشرق الأوسط، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وضع خطًا أحمرًا تتعلق بمفاوضات استكمال اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأوضح ويتكوف، في تصريحات نقلتها شبكة “سي إن إن” الأمريكية، أن نتنياهو “لديه خط أحمر وهو عدم وجود حماس في أي هيكل يحكم غزة”.

وأضاف “نتوقع أن تمضي قدما المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس”.

وأعلن ويتكوف أنه من المحتمل أن يزور الشرق الأوسط يوم الأربعاء المقبل، وذلك “للتفاوض على تمديد المرحلة الأولى من الاتفاق”.

وصباح اليوم، قال مراسل موقع “أكسيوس” الأمريكي “قال لي مسؤول إسرائيلي إن مبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف سيجتمع في ميامي مع الوزير الإسرائيلي المقرب من نتنياهو رون ديرمر”.

وأوضح أن الاجتماع سيكون لمناقشة المرحلة الثانية من اتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة.

يذكر أنه جرى التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة في 19 يناير/كانون الثاني الماضي بوساطة قطر ومصر والولايات المتحدة.