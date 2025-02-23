هل تفرض إسرائيل التجنيد الإجباري بجيشها على فلسطينيي الداخل المحتل؟ (فيديو)

قال الدكتور سليم بريك أستاذ العلوم السياسية بجامعة حيفا “إن فلسطينيي الداخل المحتل في غالبيتهم غير مجبرين على التجنيد في الجيش الإسرائيلي”.

وأضاف بريك مساء السبت لبرنامج (المسائية) على شاشة الجزيرة مباشر، أن “جميع أبناء فلسطينيي الداخل لا يتم تجنيدهم إجباريًا في جيش الاحتلال؛ عدا قريتين صغيرتين في الشمال هما قرية أبناء الطائفة الدرزية، وقرية الشركس”.

وواصل الأكاديمي والخبير في الشأن الإسرائيلي قوله “ولكن بشكل عام، البدو تاريخيًا وحتى قبل قيام إسرائيل، هناك نسبة عالية منهم تنضم طوعًا في سلك الجيش؛ لاسيما سلاح حرس الحدود تحديدًا”.

ولفت إلى أنه في الآونة الأخيرة حدث انخفاضًا في نسبة هؤلاء البدو بسبب مشاكل محاولات ترحيل أهل النقب المحتل، وفي الماضي كان تقريبًا نصف شباب البدو ينضمون للجيش “بشكل طوعي”.

الطبقية في المجتمع الإسرائيلي

وقال بريك “إن إسرائيل لم تكن حريصة على إطلاق سراح هشام السيد لانه فلسطيني عربي، ولا الإثيوبي أفيرا منغستو، وهو ما أكدته أسرة الأخير بشكل واضح بأنه لو لم يكن إثيوبي كانت حكومة إسرائيل اهتمت به”، معلّقًا “إن هذا دليل دامغ على المبنى الطبقي للمجتمع الإسرائيلي”.

وأوضح الأكاديمي بجامعة حيفا أن قرار حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بعدم القيام بأية مراسم خلال تسليم هشام السيد كان أمراً مفرحاً للمجتمع الفلسطيني في الداخل الذين يرفضون تجنيد أبنائهم في صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وشدد على أن نظام الحكم الإسرائيلي “غير ديمقراطي ولكنه نظام تقليد للديمقراطية؛ وبه قوانين شكلها ديمقراطي ولكنها بعيدة تمامًا عن الديمقراطية”.

وأشار إلى أن “قانون المواطنة يفرق بين المواطن اليهودي وغير اليهودي، وأيضا بين المواطنة حسب حق العودة التي تختلف عن المواطنة بالتواجد، فضلًا عن عدة قوانين مجحفة بحق الأقلية العربية في إسرائيل، وقانون الزواج الذي يمنع زواج الفلسطينيين من الداخل بالفلسطينيين من المناطق المحتلة إلا بالموافقة على ترك إسرائيل، رغم أن حق الزواج حق أصيل في كل دول العالم”.

وأمس السبت، سلّمت حماس، الأسير الذي يحمل الجنسية الإسرائيلية وينحدر من أصول عربية، هشام السيد، إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر في نقطة حددتها كتائب القسام شرق مدينة غزة شمالي القطاع.

وسُلّم السيد دون مراسم رسمية احترامًا لمشاعر الفلسطينيين في الداخل المحتل (عرب 48)، لتسدل حماس بذلك الستار عن ملف ثاني الأسرى الإسرائيليين الذين كانوا في قبضتها قبل معركة “طوفان الأقصى“، بعد أن سلَّمت في رفح الأسير الإسرائيلي أفيرا منغستو.