هيئة الأسرى الفلسطينيين ونادي الأسير يكشفان آخر تطورات تأخير الإفراج عن أسرى الدفعة السابعة

قالت هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير الفلسطيني إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي ترفض حتى اللحظة الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين (الدفعة السابعة) الذين اتفق على إطلاق سراحهم، أمس السبت.

وأضاف بيان صادر عن هيئة الأسرى ونادي الأسير “الاحتلال يواصل المماطلة المتعمدة والممنهجة، كما يواصل عمليات الإرهاب بحق الأسرى وعائلاتهم”.

وتابع “في ضوء المعطيات المتوفرة فإننا نلفت إلى أنه لا يوجد إفراج هذا اليوم، وفي حال حدوث أي متغيرات أو معطيات مؤكدة سنعلن عنها”.

وخلال أيام الخميس والجمعة والسبت، سلمت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية “حماس” 10 أسرى إسرائيليين، بينهم 6 أحياء، إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر لتسليمهم لتل أبيب وذلك في إطار اتفاق يقضي بإفراج إسرائيل عن 620 أسيرا فلسطينيا من سجونها.

ورغم تنفيذ حماس تعهدها وفق الاتفاق، لم تفرج إسرائيل حتى الآن عن الأسرى الفلسطينيين.

وفي وقت سابق، قال مكتب إعلام الأسرى الفلسطينيين إن تعطيل إطلاق سراح الدفعة السابعة من المرحلة الأولى للصفقة يعد تلاعبا بنفسية الأسرى داخل السجون.

وأضاف المكتب (تابع لحماس) أن “التعطيل محاولة من الاحتلال للضغط على أهالي الأسرى واللعب بمشاعرهم”.

وأكد المكتب “هذا السلوك يكشف مجددا حقيقة الاحتلال الذي لا يحترم العهود والاتفاقات”، مشيرا إلى أن تأجيل الإفراج عن الأسرى تصرف لا إنساني “يتطلب موقفا حازما من الوسطاء والمجتمع الدولي”.

وما زال أهالي الأسرى الفلسطينيين المقرر الإفراج عنهم في إطار الدفعة السابعة من تبادل الأسرى، ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ينتظرون إطلاق سراح ذويهم، بعد مضي يوم كامل على وفاء المقاومة بالتزاماتها بالاتفاق، بإطلاق سراح 6 أسرى إسرائيليين.

وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال إنه “تقرر إرجاء الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين ضمن الدفعة السابعة، بسبب ما وصفه بالانتهاكات المتكررة من جانب حركة حماس“.

واتهم مكتب نتنياهو في بيان “حركة حماس بإهانة الأسرى الإسرائيليين خلال احتفالات نظمتها لأغراض دعائية وتحقيق مكاسب سياسية”.

وأضاف البيان “إرجاء الإفراج يهدف إلى إلزام الحركة بإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين المتبقين من دون ما وصفها بالمراسم المهينة”.