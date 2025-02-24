أطلق قنابل الغاز السام تجاه المشيعين.. الاحتلال يعتدي على جنازة الأسير المحرر نائل عبيد (فيديو)

اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأحد، على المشاركين في جنازة الأسير المحرر نائل عبيد (46 عاما) في بلدة العيسوية، شمال شرق القدس المحتلة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية وأطلقت قنابل الغاز بكثافة اتجاه المشيعين الذين حضروا للمشاركة في تشييع الأسير عبيد، الذي أُفرج عنه من سجون الاحتلال الأسبوع الماضي ضمن الدفعة السادسة من اتفاق وقف إطلاق النار، بعد أن أمضى 21 عاما داخلها.

وبحسب وفا “أطلق جنود الاحتلال الغاز السام بكثافة تجاه مقبرة العيساوية وتجاه منازل المواطنين القريبة، بهدف إيذاء كل من كان في المقبرة والشوارع والمنازل القريبة منها”.

كما أفادت محافظة القدس بأن قوات الاحتلال اعتدت على المشاركين بتشييع جثمان عبيد، حيث اقتحمت المقبرة وشرعت في إطلاق وابل من قنابل الصوت وقنابل الغاز المسيل للدموع.

وأمس السبت، توفي عبيد إثر سقوطه من سطح منزله في بلدة العيسوية.

تجدر الإشارة إلى أن عبيد اعتقل عام 2004 وحكم الاحتلال عليه بسبعة مؤبدات و30 سنة، وخضع لتحقيق قاسٍ استمر فترات طويلة.

الاحتلال يقتحم نابلس

وفي وقت سابق، اقتحم جيش الاحتلال مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية وأصاب فلسطينيا بالرصاص، كما اقتحم قرية قُصرة جنوب نابلس، وتسبب في حالات اختناق نتيجة إطلاقه قنابل الغاز.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية إن “قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة الغربية من نابلس وأطلقت الرصاص الحي، وقنابل الغاز والصوت؛ مما أدى إلى اندلاع مواجهات أصيب خلالها شاب بالرصاص الحي في القدم.

وجنوب نابلس، قالت الوكالة إن “قوات الاحتلال اقتحمت قرية قصرة وسط إطلاق النار وقنابل الغاز السام تجاه المنازل، الأمر الذي أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بحالات اختناق”.

ومنذ 21 يناير/كانون الثاني الماضي، وسع جيش الاحتلال عدوانه في مدن ومخيمات للاجئين الفلسطينيين شمالي الضفة الغربية، وخاصة بمحافظات جنين وطولكرم وطوباس، مخلفا 61 شهيدا فلسطينيا وفق وزارة الصحة، إلى جانب نزوح عشرات الآلاف، ودمار واسع في ممتلكات ومنازل وبنية تحتية.

ومنذ بدء حرب الإبادة على قطاع غزة، في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، صعّد جيش الاحتلال والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة، بما فيها القدس الشرقية؛ مما أسفر عن استشهاد ما لا يقل عن 923 فلسطينيا، وإصابة نحو 7000 شخص.