أكسيوس: البيت الأبيض يدعم تأجيل إسرائيل الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين

نقل موقع أكسيوس، عن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي بريان هيوز، قوله إن البيت الأبيض يدعم قرار إسرائيل تأجيل إطلاق سراح الدفعة السابعة من الأسرى الفلسطينيين.

وقال المتحدث إن تأجيل الإفراج يُعد “ردًّا مناسبًا على تصرفات” حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مشيرًا إلى استعداد الرئيس دونالد ترامب لتأييد إسرائيل بشأن “أي مسار تختاره للتعامل مع حماس”.

🇺🇸🇮🇱🎗️The White House on Sunday expressed support for the Israeli decision to delay the release of the Palestinian prisoner and said Preisdent Trump is "prepared to support Israel in whatever course of action it chooses regarding Hamas”

🚨"Given Hamas' barbaric treatment of the… — Barak Ravid (@BarakRavid) February 23, 2025

كما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، أن البيت الأبيض أعرب عن دعمه لقرار إسرائيل إرجاء الإفراج عن 600 أسير فلسطيني، بزعم “المعاملة الوحشية التي يتعرض لها المختطفون لدى حماس”.

“تطور خطير”

وفي المقابل، أكد رئيس الدائرة السياسية لحركة حماس بالخارج، سامي أبو زهري، أن تأجيل إفراج الاحتلال الإسرائيلي عن الأسرى الذين كان مقررًا الإفراج عنهم، السبت، “تطور خطير”.

وقال أبو زهري، في تصريحات للجزيرة مباشر، إن الحركة لن تسمح بتمرير تأجيل الإفراج عن الأسرى، مطالبًا الاحتلال بالالتزام ببنود الاتفاق.

وفي وقت سابق، أعلنت حركة حماس في بيان صحفي استنكارها الشديد لقرار الاحتلال تأجيل الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين، واصفةً هذا القرار بأنه يكشف عن مراوغات الاحتلال وتنصّله من التزاماته.

وأكد البيان أن الادعاء القائل بأن “مراسم التسليم مهينة” يُعدّ حجة واهية تهدف للتملص من الالتزامات التعاقدية، مشيرًا إلى أن هذه المراسم تُعبّر عن تعامل إنساني كريم مع الأسرى، في ظل المعاناة والإذلال الذي يتعرض له الأسرى أثناء عملية الإفراج.

وخلال أيام الخميس والجمعة والسبت، سلمت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، 10 أسرى إسرائيليين، بينهم 6 أحياء، إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر لتسليمهم إلى تل أبيب، وذلك في إطار اتفاق يقضي بإفراج إسرائيل عن 620 أسيرا فلسطينيا من سجونها.

ورغم تنفيذ حماس تعهدها وفق الاتفاق، لم تفرج إسرائيل عن الأسرى الفلسطينيين.