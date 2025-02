أكسيوس: البيت الأبيض يدعم تأجيل إسرائيل الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين

نقل موقع أكسيوس، عن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي بريان هيوز، قوله إن البيت الأبيض يدعم قرار إسرائيل تأجيل إطلاق سراح الدفعة السابعة من الأسرى الفلسطينيين.

وقال المتحدث إن تأجيل الإفراج يُعد “ردًّا مناسبًا على تصرفات” حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مشيرًا إلى استعداد الرئيس دونالد ترامب لتأييد إسرائيل بشأن “أي مسار تختاره للتعامل مع حماس”.

🇺🇸🇮🇱🎗️The White House on Sunday expressed support for the Israeli decision to delay the release of the Palestinian prisoner and said Preisdent Trump is "prepared to support Israel in whatever course of action it chooses regarding Hamas”

🚨"Given Hamas' barbaric treatment of the…

