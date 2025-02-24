إسرائيل تمنع نائبة في البرلمان الأوروبي من دخول تل أبيب.. إليك التفاصيل

قررت إسرائيل، اليوم الاثنين، منع عضو البرلمان الأوروبي النائبة ريما حسن من العبور إلى تل أبيب.

وأفادت صحيفة معاريف الإسرائيلية بأنه “بتوجيه من وزير الداخلية موشيه أربيل، ستُمنع ريما حسن، عضو البرلمان الأوروبي وداعمة حركة حماس، من دخول إسرائيل”، وفق تعبيرها.

وأشارت إلى أنه من المتوقع وصول ريما إلى إسرائيل قادمة من بروكسل.

وزعمت معاريف أن “ريما حسن عملت باستمرار على تعزيز المقاطعة ضد إسرائيل، إضافة إلى العديد من تصريحاتها العامة العلنية المناهضة لإسرائيل سواء على وسائل التواصل الاجتماعي أو في المقابلات الإعلامية”.

وأكدت الصحيفة أنه “بناءً على توصية وزارة شؤون الشتات ومكافحة معاداة السامية، قرر وزير الداخلية موشيه أربيل رفض دخولها إسرائيل، وإعادتها إلى بروكسل”.

ولم تذكر معاريف أسباب اعتزام النائبة الأوروبية زيارة إسرائيل.

وريما حسن هي فرنسية من أصول فلسطينية، ومعروفة بمواقفها الداعمة للقضية الفلسطينية، وتسليطها الضوء على حرب الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة.

وبدعم أمريكي مطلق، ارتكبت إسرائيل بين 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 و19 يناير/كانون الثاني 2025، حرب إبادة جماعية في غزة، خلَّفت أكثر من 160 ألف شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، ونحو 14 ألف مفقود.