استئناف الدراسة في غزة للمرة الأولى منذ بدء الحرب (فيديو)

أعلنت وزارة التربية والتعليم في غزة، الأحد، استئناف التعليم تدريجيا في القطاع، رغم ما أصاب منشآتها التعليمية من تدمير واسع.

وتعطّل التعليم كليًّا في قطاع غزة منذ بداية الحرب الإسرائيلية المدمرة على القطاع في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، وفقد الطلاب العام الدراسي (2023-2024)، ويهددهم ضياع العام الدراسي الحالي (2024-2025).

في ظل ظروف استثنائية

وقالت الوزارة في بيان أمس “ينطلق اليوم وفي ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها قطاع غزة، العام الدراسي الجديد، 2024/2025 رغم التحديات الجسيمة التي فرضتها حرب الإبادة على غزة، والدمار الهائل الذي خلفته، والنقص الكبير في الموارد والإمكانات”.

وأضاف البيان “إننا ندرك تمامًا الصعوبات التي تواجه طلبتنا ومعلمينا، لكننا نؤكد التزامنا التام بضمان حق التعليم لجميع أبنائنا، سواء من خلال المدارس التي لا تزال قائمة أو تلك التي تم ترميمها وتجهيزها، أو عبر المدارس والنقاط التعليمية البديلة التي أنشئت في العديد من المناطق”.

وأشارت الوزارة إلى أنها ستعمل بما لديها من إمكانات على استمرار توفير خيار التعليم عن بُعد للطلبة الذين تعذّر عليهم الحضور إلى المدارس، من خلال المنصات الافتراضية حرصًا منها على استمرار مسيرتهم التعليمية في ظل هذه الأوضاع.

وناشد البيان العائلات الفلسطينية التي نزحت إلى المدارس أن يُمكِّنوا الوزارة من كافة الغرف الصفّية ليتم استغلالها لخدمة جموع الطلبة.

لأول مرة منذ بداية الحرب.. وزارة التربية والتعليم في غزة تبدأ عام دراسي جديد داخل مدارس مدمرة وفي ظل بقاء كثير من العائلات الفلسطينية النازحة داخل المدارس. pic.twitter.com/1IX8vL3f33 — حسن اصليح | Hassan (@hassaneslayeh) February 24, 2025

تضرر 1661 منشأة تعليمية

وطالبت الوزارة كافة المؤسسات الدولية والأممية التي تُعنى بحقوق الإنسان، وخصوصًا الحق في التعليم أن تقوم بواجبها اتجاه قطاع التعليم، والضغط على الاحتلال للسماح بدخول مواد إعادة الإعمار والقرطاسية والأثاث المدرسي والمكتبي، وكافة المواد اللازمة لقطاع التعليم.

وكان المكتب الإعلامي الحكومي في غزة قد أعلن خلال مؤتمر صحفي أوائل فبراير/شباط الجاري من مستشفى الشفاء بمدينة غزة، تضرر 1661 منشأة تعليمية في القطاع التعليمي، تمثّل 93% من المباني المدرسية في القطاع.

ومن هذه المنشآت 927 مدرسة وجامعة وروضة أطفال ومركز تعليمي هدمت كليا، و734 منشأة تعليمية تضررت جزئيا.

وقتل الاحتلال الإسرائيلي 12800 طالب ونحو 800 كادر تعليمي، وحرم 785 ألف طالب من مواصلة تعليمهم في مختلف المراحل التعليمية.

وقد بلغت قيمة الأضرار والخسائر في قطاع التعليم أكثر من ملياري دولار.