الجيش السوداني يسيطر على الجانب الشرقي من جسر سوبا في الخرطوم (فيديو)

أعلنت قوات درع السودان المتحالفة مع الجيش، اليوم الاثنين، سيطرتها على المدخل الشرقي لجسر سوبا الرابط بين شرقي وجنوبي العاصمة الخرطوم.

وبثت القوات مقطع فيديو يظهر قائدها أبو عاقلة كيكل داخل مركز الشرطة الرئيس بسوبا شرق، وأظهرت مقاطع أخرى العمليات العسكرية التي تخوضها القوات مع الدعم السريع في المنطقة بغية الوصول إلى جسر سوبا.

وفي منشور عبر فيسبوك نش اليوم الأحد عبر صفحة القوات المسلحة السودانية أعلن اللواء الركن ياسر الصديق القائد بمتحركات سهل البطانة تحييد القوات المسلحة وقوة درع السودان والمستنفرين كبري سوبا ودحر مليشيا أسرة دقلو (الإرهابية) وطردهم من داخل المنازل والأعيان المدنية – محور سوبا”

الجيش يتقدم في الخرطوم

وكان الجيش السوداني قد قال في بيان إنه استعاد السيطرة أمس الأحد على مدينة القطينة بولاية النيل الأبيض بعد تدمير وحدات من قوات الدعم السريع.

وذكر أنه فتح الطريق إلى مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان غربي البلاد، والتقى مع قوات الفرقة الخامسة مشاة “الهجانة” في المدينة ذاتها.

يُذكر أن الجيش السوداني حقق تقدمًا في محاور عدة بالعاصمة الخرطوم وغيرها، خلال المعارك التي يخوضها ضد قوات الدعم السريع في الأسابيع الأخيرة.

وأدى الصراع بين قوات الدعم السريع والجيش الذي اندلع في إبريل/نيسان 2023 إلى مقتل عشرات الآلاف ونزوح 12 مليون شخص وتفشي الجوع والمرض.