انفجارات بمقر القنصلية الروسية في مرسيليا وموسكو تطلب تحقيقا شاملا (فيديو)

ألقيت ثلاث عبوات ناسفة يدوية الصنع، صباح اليوم الاثنين، على واجهة القنصلية الروسية العامة في مرسيليا جنوبي فرنسا دون التسبب في إصابات، حسبما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر في الشرطة.

وأوضح المصدر أن اثنتين من العبوات انفجرتا، وأفاد مراسلو الوكالة بأن قوات الأمن فرضت طوقا على محيط القنصلية الواقعة في الدائرة الثامنة من مرسيليا.

من ناحيتها، أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن الانفجارات التي وقعت داخل القنصلية العامة الروسية في مرسيليا تحمل سمات “الهجوم الإرهابي”، وفقًا لما صرحت به المتحدثة ماريا زاخاروفا لوكالة “تاس”.

وطالبت موسكو، باريس باتخاذ إجراءات شاملة للتحقيق في الحادث، مشددة على ضرورة تعزيز الأمن حول المؤسسات الخارجية الروسية.

وأوضحت “تاس” أن خبراء المتفجرات يعملون في الموقع، وأنه تم إغلاق المنطقة المحيطة بالقنصلية ضمن الإجراءات الأمنية.

القنصل والموظفون محتجزون داخل المبنى

وبدورها، أفادت وكالة رويترز بأن فرق الإطفاء الفرنسية وصلت إلى موقع القنصلية الروسية في مرسيليا عقب الحادث الذي وقع هناك.

ونقلت الوكالة عن وزارة الداخلية الفرنسية، أن القنصل الروسي وجميع الموظفين محتجزون داخل المبنى في انتظار تدّخل خبراء إزالة الألغام، وأكدت الوزارة أنه لا توجد إصابات أو ضحايا جراء الحادث.

وجاء الحادث في المدينة الساحلية بجنوب فرنسا تزامنا مع الذكرى الثالثة لاندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا. وأفادت وسائل إعلام فرنسية في وقت سابق، بأن انفجارا سُمع قرب القنصلية وأن رجال الإطفاء هرعوا إلى المكان.