ترامب يعلق على النتائج الأولية للانتخابات الألمانية

أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالنتائج الأولية التي ترجح انتصار المحافظين المعارضين بالانتخابات التشريعية في ألمانيا، ووصفه بأنه “يوم عظيم لألمانيا”.

وكتب ترامب، اليوم الأحد، عبر منصة تروث سوشيال “يبدو أن حزب المحافظين في ألمانيا قد فاز في الانتخابات الكبرى والمرتقبة للغاية”.

وأضاف “وكما حدث في الولايات المتحدة، سئم شعب ألمانيا أجندة عدم الحس السليم، وخاصة فيما يتعلق بالطاقة والهجرة، التي سادت لسنوات عديدة”.

وأكمل “هذا يوم عظيم لألمانيا، تهانينا للجميع، المزيد من الانتصارات في المستقبل”.

وحققت المعارضة من تيار يمين الوسط المركز الأول، وتلاها حزب البديل من أجل ألمانيا المنتمي إلى اليمين المتطرف الذي حقق أقوى نتائجه على الإطلاق.

وأشارت التوقعات التي نشرتها قناة “زد دي إف” التلفزيونية الحكومية إلى أن تكتل المعارضة الذي يضم حزبي الاتحاد الديمقراطي المسيحي والاتحاد الاجتماعي المسيحي فاز في الانتخابات بعد حصوله على 28.7% من الأصوات، وتلاه البديل من أجل ألمانيا بنحو 19.8%.

واعترف المستشار أولاف شولتس بالهزيمة في الانتخابات، وهنأ منافسه المحافظ فريدريش ميرتس بالفوز.

وأضاف شولتس في أول ردّ له “هذه نتيجة انتخابية مريرة للحزب الديمقراطي الاجتماعي، وهي أيضا هزيمة انتخابية”، وقال في تصريحات موجهة إلى ميرتس “تهانينا على نتيجة الانتخابات”.

وجاءت الانتخابات بعد انهيار ائتلاف شولتس في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، الذي ضم الحزب الديمقراطي الاجتماعي المنتمي لتيار يسار الوسط وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر الداعم للسوق بسبب خلاف بشأن الإنفاق في الميزانية.