جرافات الاحتلال تتوغل في جنين والمقاومة ترد بالعبوات الناسفة وزخات الرصاص (فيديو)

واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على مدينة جنين ومخيمها شمالي الضفة الغربية لليوم الـ35 على التوالي مخلفا، 27 شهيدا، وعشرات الإصابات.

وفي تصعيد للعدوان، وسع جيش الاحتلال عدوانه على المحافظة واقتحم عددا من بلداتها، وسط تخريب ودمار متعمد للبنية التحتية والشوارع.

وفي تطور خطير دفع الاحتلال يوم أمس الأحد، بوحدة من الدبابات إلى مدينة جنين، اقتحمت المدينة من مدخلها الغربي، ووصلت إلى محيط مخيم جنين، ومنطقة الجابريات في المدينة.

وواصل جيش الاحتلال اقتحام بلدة قباطية جنوب المدينة لليوم الثاني، فاقتحم البلدة وفرض حظرا للتجول مدة 48 ساعة، في حين دمرت جرافاته البنية التحتية وخطوط المياه والكهرباء وجرفت الشوارع وممتلكات المواطنين.

واستولى الاحتلال على منازل لمواطنين وحولها إلى ثكنات عسكرية، واعتقل عددًا من المواطنين، لم تعرف هوية عدد منهم في ظل استمرار العدوان.

ودفعت قوات الاحتلال بتعزيزاتها العسكرية مصحوبة بالجرافات إلى بلدة قباطية مع استمرار اقتحامها.

تجريف ونشر قناصة

وفي بلدة اليامون غرب جنين جرف الاحتلال الشوارع ونشر القناصة وفرق المشاة في البلدة، وداهم منازل المواطنين واستجوبهم، كما اقتحمت آليات الاحتلال بلدة السيلة الحارثية وأجبرت المواطنين على إغلاق محالهم التجارية.

مقطع متداول يظهر جرافة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي أثناء ما قال نشطاء إنه تدمير متعمد للبنية التحتية والشوارع في بلدة اليامون غربي مدينة جنين بالضفة الغربية pic.twitter.com/qIuOkdgiX8 — Aljazeera.net • الجزيرة نت (@AJArabicnet) February 23, 2025

تدمير وتخريب

واقتحم الاحتلال فجر اليوم بلدة برقين غرب مدينة جنين، وقامت جرافاته بعمليات تدمير وتخريب واسع في الشوارع والبنية التحتية.

ويتكشف الدمار الواسع والكبير الذي خلفته جرافات الاحتلال داخل أحياء المخيم، حيث دمر منازل المواطنين وممتلكاتهم وغيّر معالم وجغرافية المخيم بشكل كبير، وفتح طرقا وشوارع في بعض الحارات كما وسّع شوارع في حارات أخرى.

وانتشرت فرق المشاة من جنود الاحتلال في عدة مناطق من مخيم جنين بالقرب من دوار شيرين أبو عاقلة وطلعة الغبز والمخيم الجديد.

#فيديو | آثار تدمير الاحتلال للممتلكات في بلدة برقين غرب جنين. pic.twitter.com/n6gIN2Rnwt — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) February 24, 2025

المقاومة تتصدى للعدوان

في المقابل قالت سرايا القدس-كتيبة جنين “تمكن مقاتلونا في سرية السيلة الحارثية فجر اليوم من تفجير عبوة ناسفة أرضية شديدة الانفجار من نوع kj37 معدة مسبقًا في دورية عسكرية على مدخل السيلة الحارثية محققين إصابات مؤكدة”.

وأضاف البيان “بعد عودة الاتصال بإحدى تشكيلاتنا القتالية في سرية السيلة الحارثية أكدوا لنا تمكنهم فجر اليوم من التصدي لقوات العدو والتعزيزات العسكرية في محاور القتال المختلفة في البلدة وعلى مدخل السيلة الحارثية وإمطارها بزخات كثيفة من الرصاص المباشر والعبوات المعدة مسبقًا محققين إصابات مؤكدة”.

لحظة تفجير عبوة ناسفة في قوات الاحتلال في السيلة الحارثية بجنين اليوم. رسالة لنتنياهو وكاتس … دباباتكم بلوها وأشربوا ميتها. pic.twitter.com/eBgVuT2xGz — yaseenizeddeen (@yaseenizeddeen) February 23, 2025

هدم 120منزلا

ووفق مصادر في بلدية جنين ومركز خدمات مخيم جنين فإن الاحتلال هدم قرابة 120 منزلًا كليًّا، إضافة إلى هدم عشرات المنازل والممتلكات جزئيًّا داخل المخيم.

وتشير التقديرات إلى أن أعداد المعتقلين في جنين وصل إلى نحو 160 مواطنا حيث يستمر الاحتلال في شن اعتقالات واسعة من المدنية وبقية البلدات والقرى في المحافظة بشكل شبه يومي.