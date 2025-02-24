شرطة الاحتلال تعتقل فلسطينيا بالقدس الشرقية بزعم محاولته دهس مجندة
اعتقلت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، مساء الاثنين، فلسطينيًّا من سكان القدس الشرقية بزعم محاولته دهس مجندة من حرس الحدود.
وقالت الشرطة في بيان “محاولة دهس مجندة من شرطة حرس الحدود في القدس الشرقية، وتم اعتقال المشتبه فيه”.
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وأضافت “قبل وقت وجيز، وخلال عملية مشتركة لجهاز الشاباك (الأمن العام) ومقاتلي شرطة حرس الحدود في القدس الشرقية، انطلقت مركبة مشبوهة اتجاه القوة، وتحركت بسرعة نحو مجندة من حرس الحدود، لاحظتها وتمكنت من الفرار”.
وتابع البيان “بعد مطاردة قصيرة على الأقدام، تمكن الجنود من اعتقال المشتبه فيه في مركبته. وخلال تفتيش المركبة، عُثر على سكينين”.
وأشارت إلى اعتقال المشتبه فيه (20 عامًا) وتحويله إلى جهاز الأمن العام لاستكمال التحقيق.
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