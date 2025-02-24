عسكريون للجزيرة مباشر: هذا هو الدافع إلى دخول دبابات الاحتلال جنين لأول مرة منذ 2002 (فيديو)

قال خبراء عسكريون إن دافع دخول دبابات الاحتلال الإسرائيلي محيط مدينة جنين شمالي الضفة الغربية “هو نفسي أكثر منه عملياتي، خاصة أن شوارع تلك المخيمات ضيّقة ولا تستطيع الدبابات السير فيها أو القيام بأي مهام عملياتية داخلها”.

وأضافوا للجزيرة مباشر، أن الدبابات لا تستخدم في الأماكن المبنية؛ لأنه لا يستفاد من قدرة تدريعها، مشيرين إلى أن وجود الدبابات في الأماكن المبنية به قدر كبير من الخطر؛ لأنها ستكون معرضة للاستهداف من قبل الصواريخ المضادة للدروع.

من جهته قال الخبير العسكري العقيد ركن حاتم كريم الفلاحي للجزيرة مباشر “إن الضفة الغربية لا يمكن أن تستوعب هذه الأعداد الكبيرة من المدرعات العسكرية”.

وأكد أن المدرعات عندما تستخدم في المناطق السكنية لا يكون لديها ميدان رمي يمكن أن تستخدم فيه الرصد والاستطلاع بسبب محدودية الرؤية ومحدودية استخدام السلاح.

وأشار الفلاحي، إلى أن دخول المدرعات هو لإحكام السيطرة بصورة تامة ولمنع انطلاق أي أعمال عسكرية تقوم بها فصائل المقاومة في عمليات المواجهة.

توسيع العمليات في الضفة

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد دفعت بدبابات إلى محيط مدينة جنين، وذلك للمرة الأولى منذ عام 2002.

وذكر موقع “واللا” الإسرائيلي أن لواء المدرعات 188 يشارك لأول مرة في عمليات بمناطق في الضفة الغربية.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إنه لن يسمح بعودة الفلسطينيين إلى المخيمات، مؤكدا أن الجيش يوسع عمليته في الضفة الغربية.

وأضاف كاتس أنه أصدر توجيهات إلى الجيش بالاستعداد للبقاء بشكل مستمر في المخيمات المستهدفة.

وقال أيضا إن 40 ألف فلسطيني خرجوا حتى الآن من مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس، وأصبحت الآن خالية من السكان كما تم وقف عمل وكالة الأونروا الأممية فيها.