في ذكرى الحرب.. زيلينسكي يفخر بـ”بطولة الأوكرانيين” ويشترط لقبول التفاوض مع روسيا

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن أي مفاوضات لإنهاء الحرب مع روسيا يجب أن تضم أوروبا، مشددًا على أن الهدف الأساسي لموسكو هو “زعزعة أمن القارة الأوروبية”.

“فخور بأوكرانيا”

وفي خطاب وجّهه إلى شعبه، اليوم الاثنين، بمناسبة الذكرى الثالثة للحرب الروسية الأوكرانية، عبّر زيلينسكي عن فخره “ببطولة الأوكرانيين المطلقة في مواجهة الحرب التي شنتها روسيا بغزوها الشامل قبل ثلاث سنوات”.

وفي منشور مصحوب بمقطع فيديو يُظهر مشاهد من حياة الأوكرانيين اليومية على خطوط المواجهة، قال زيلينسكي “ثلاث سنوات من المقاومة. ثلاث سنوات من الامتنان. ثلاث سنوات من البطولة المطلقة للأوكرانيين. أنا فخور بأوكرانيا!”.

Three years of resistance. Three years of gratitude. Three years of absolute heroism of Ukrainians. I am proud of Ukraine! I thank everyone who defends and supports it. Everyone who works for Ukraine. And may the memory of all those who gave their lives for our state and people… pic.twitter.com/HeNMpJX891 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 24, 2025

وختم الرئيس الأوكراني رسالته بتوجيه الشكر إلى كل من يحمي البلاد ويساعدها على مواجهة الحرب المستمرة.

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022، وروسيا تشنّ هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا تشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف “تدخلا في شؤونها”.

شروط روسيا لإنهاء الحرب

وفي وقت سابق اليوم، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن العملية العسكرية في أوكرانيا يمكن أن تتوقف “حال التوصل إلى نتائج مرضية لنا خلال المباحثات”.

وأوضح لافروف خلال مؤتمر صحفي مع نظيره التركي هاكان فيدان في أنقرة، أن شرطَيْ موسكو لبدء المفاوضات مع كييف هما، عدم انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، والاعتراف بالوضع الجديد على الأرض.

من ناحيته، قال فيدان “نحن جاهزون لاستضافة محادثات سلام بين روسيا وأوكرانيا لإنهاء الحرب”، موضّحًا “ندعم الحلول الدبلوماسية لوقف الحرب بين روسيا وأوكرانيا ولم ندخر جهدًا في الوساطة بين الطرفين”.

والأسبوع الماضي، استضافت السعودية مباحثات روسية أمريكية بشأن إنهاء الحرب في أوكرانيا، وأعلنت كييف عدم المشاركة فيها، وأعقبت ذلك سلسلة من الانتقادات والتصريحات الساخنة بين ترامب وزيلينسكي.