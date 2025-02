في ذكرى الحرب.. زيلينسكي يفخر بـ”بطولة الأوكرانيين” ويشترط لقبول التفاوض مع روسيا

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن أي مفاوضات لإنهاء الحرب مع روسيا يجب أن تضم أوروبا، مشددًا على أن الهدف الأساسي لموسكو هو “زعزعة أمن القارة الأوروبية”.

وفي خطاب وجّهه إلى شعبه، اليوم الاثنين، بمناسبة الذكرى الثالثة للحرب الروسية الأوكرانية، عبّر زيلينسكي عن فخره “ببطولة الأوكرانيين المطلقة في مواجهة الحرب التي شنتها روسيا بغزوها الشامل قبل ثلاث سنوات”.

وفي منشور مصحوب بمقطع فيديو يُظهر مشاهد من حياة الأوكرانيين اليومية على خطوط المواجهة، قال زيلينسكي “ثلاث سنوات من المقاومة. ثلاث سنوات من الامتنان. ثلاث سنوات من البطولة المطلقة للأوكرانيين. أنا فخور بأوكرانيا!”.

Three years of resistance. Three years of gratitude. Three years of absolute heroism of Ukrainians. I am proud of Ukraine! I thank everyone who defends and supports it. Everyone who works for Ukraine. And may the memory of all those who gave their lives for our state and people… pic.twitter.com/HeNMpJX891

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 24, 2025