قيادي في حماس يحذر نتنياهو من تداعيات تأجيل الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين (فيديو)

أكد رئيس الدائرة السياسية لحركة حماس بالخارج، سامي أبو زهري، أن تأجيل إفراج الاحتلال الإسرائيلي عن الأسرى الذين كان مقررًا الإفراج عنهم أمس السبت “تطور خطير”.

وقال أبو زهري، في تصريحات للجزيرة مباشر، إن الحركة لن تسمح بتمرير تأجيل الإفراج عن الأسرى، مطالبًا الاحتلال بالالتزام ببنود الاتفاق.

وحذر أبو زهري رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من “تداعيات” القرار. وقال “تأجيل الإفراج عن الأسرى خطوة غبية وعلى نتنياهو أن يدرك خطورتها، وهو لا يعبث بالاتفاق فقط بل بمصير الأسرى الإسرائيليين”.

وردًّا على ادعاءات نتنياهو بإهانة الأسرى الإسرائيليين من خلال مراسم الإفراج عنهم في غزة، قال أبو زهري “الذي أهان الأسرى هو الذي قام بالاعتداء عليهم قبل أن يفرج عنهم مثلما يفعل نتنياهو، والذي يداهم بيوت الأسرى قبل الإفراج عنهم، والذي يقوم بمنع عائلاتهم من استقبالهم، بينما حماس تتعامل مع الأسرى بكل احترام”.

ويرى أبو زهري أن تقبيل أحد الأسرى الإسرائيليين المفرج عنهم، لرأس مقاتلي القسام “رد عملي” على ادعاءات الاحتلال.

وأضاف “لسنا في موقف الطرف الضعيف ولا المهزوم حتى يملي الاحتلال علينا شروطه”. وتابع “نتنياهو يريد المراوغة والمناورة ولدينا من الأوراق ما يجعلنا نتمكن من إلزامه بالاتفاق”.

وفجر الأحد، قرَّرت إسرائيل تأجيل إطلاق سراح 600 من الأسرى الفلسطينيين، الذين كان مقرَّرًا الإفراج عنهم السبت، حتى ضمان إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين دون ما ادّعت أنه “احتفالات مهينة”. وهو ما استنكرته حماس، وقالت إنه يكشف “مراوغات الاحتلال وتنصله من التزاماته”.