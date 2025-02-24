“كأني أنا اللي انهرت”.. مسنّ من طولكرم يروي كيف أفقده الاحتلال “شقى عمره” (فيديو)

قال المسنّ الفلسطيني محمد بليدي للجزيرة مباشر إن جيش الاحتلال الإسرائيلي هدم منزله أمام عينيه في حارة البلاونة بمخيم طولكرم شمال الضفة الغربية المحتلة، خلال العملية العسكرية التي يشنها الاحتلال على مدينة طولكرم ومخيماتها.

وأضاف بليدي أن منزله هو أول منزل هدمه جيش الاحتلال في حارة البلاونة، حيث أبلغه أحد الموظفين في محافظة طولكرم أن منزله من ضمن الخرائط التي أعدها الاحتلال لهدم المنازل في المخيم.

“شقى عمري كله انهار قدام عيني”

وتابع بليدي “هذا المنزل الذي هدمته جرافات الاحتلال الإسرائيلية في 18 فبراير/شباط الجاري، يتكون من طابقين و4 شقق سكنية، ويسكن فيه ما يقارب 20 فردًا، هذا البيت اللي تربيت فيه من 57 عامًا، وتزوجت وأنجبت أبنائي كلهم فيه”.

وأردف “لما شاهدت انهيار البيت كأني أنا اللي انهرت، شقى عمري كله بينهار قدام عيني، وبهدم البيت قتلوا فينا الأمل والأحلام وتطلعاتنا، لكن في نفس الوقت، نسي الإسرائيليون أنهم زرعوا في هذا الجيل والأجيال القادمة الحقد تجاههم”.

“مخيمنا ليس له بديل ولابد أن نعود”

وأعرب بليدي عن أمله في العودة مرة أخرى إلى ركام بيته في مخيم طولكرم، موضحًا “ذكرياتنا في المخيم جميلة جدًّا، وهو الأمل لنا والحاضنة والعيلة ولقاء الأحبّة. مخيمنا ليس له بديل لنا في الوطن العربي كله، ولا بد أن نعود له مرة أخرى”.

ومنذ 21 يناير/كانون الثاني الماضي، يواصل جيش الاحتلال عملياته العسكرية في مدن ومخيمات شمال الضفة الغربية، لا سيما محافظات جنين وطولكرم وطوباس؛ مما أسفر عن 61 شهيدًا فلسطينيًّا وفق وزارة الصحة، إلى جانب نزوح قسري لأكثر من 16 ألف مواطن، منهم نحو 11 ألف من مخيم طولكرم، ونحو 5500 نازح من مخيم نور شمس.