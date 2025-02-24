لافروف: هذا شرط روسيا لوقف الحرب في أوكرانيا.. وفيدان: جاهزون لاستضافة محادثات سلام (فيديو)

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن العملية العسكرية في أوكرانيا يمكن أن تتوقف “حال التوصل إلى نتائج مرضية لنا خلال المباحثات”.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين، مع نظيره التركي هاكان فيدان في أنقرة “طرحنا سابقًا اتفاقًا لوقف إطلاق النار، وكان الأوكرانيون مستعدين لتوقيعه، لكن واشنطن والأوربيين منعوهم”.

وأوضح لافروف أن شرطَيْ موسكو لبدء المفاوضات مع كييف هما، عدم انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، والاعتراف بالوضع الجديد على الأرض.

وأشار إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي السابق جون بايدن قدّمت دعمًا مفتوحا لأوكرانيا؛ “ولو كان الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب في الرئاسة آنذاك، لما اندلعت الحرب”.

ولفت إلى أن أحد أهم أسباب اندلاع الحرب كان جرّ أوكرانيا إلى الانضمام إلى الناتو، مضيفًا أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يغيّر مواقفه كثيرًا؛ في حين أن موسكو ثابتة على مواقفها بشأن كييف، وقال إنه من الجيد أن نرى مواقف أكثر منطقية من بعض الدول.

وجاءت تلك التصريحات تزامنا مع الذكرى الثالثة لاندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

“جاهزون لاستضافة محادثات سلام بين روسيا وأوكرانيا”

من ناحيته، قال فيدان خلال المؤتمر “نحن جاهزون لاستضافة محادثات سلام بين روسيا وأوكرانيا لإنهاء الحرب”.

وأضاف “ندعم الحلول الدبلوماسية لوقف الحرب بين روسيا وأوكرانيا ولم ندخر جهدًا في الوساطة بين الطرفين”.

والأسبوع الماضي، استضافت السعودية مباحثات روسية أمريكية بشأن إنهاء الحرب في أوكرانيا، وأعلنت أوكرانيا عدم المشاركة فيها، وأعقبت ذلك سلسلة من الانتقادات والتصريحات الساخنة بين ترامب وزيلينسكي.