لجنة مخيم نور شمس: الاحتلال أجبر 9 آلاف فلسطيني على النزوح ودمر البنية التحتية كليًّا

أعلنت لجنة مخيم نور شمس في طولكرم شمالي الضفة الغربية، أن الاحتلال الإسرائيلي أجبر 9000 فلسطيني على النزوح جراء العدوان المستمر على المخيم، الذي أسفر أيضًا عن تدمير 10 منازل كليًّا، وتدمير شامل للبنية التحتية.

وأوضحت اللجنة في بيان، اليوم الاثنين، أن العمليات العسكرية المستمرة في المخيم فاقمت معاناة السكان، بعد استهداف المباني السكنية والشوارع وشبكات المياه والكهرباء؛ مما جعل الحياة فيه شبه مستحيلة.

ومنذ 21 يناير/كانون الثاني الماضي، وسّع الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية، في مدن ومخيمات الفلسطينيين شمالي الضفة، وخاصة في جنين وطولكرم وطوباس، مخلّفًا 61 شهيدًا وفق وزارة الصحة، ونزوح عشرات الآلاف، ودمار واسع.

وتحذر السلطات الفلسطينية من أن تلك العملية تأتي “في إطار مخطط حكومة بنيامين نتنياهو لضم الضفة وإعلان السيادة عليها، وهو ما قد يمثل إعلانا رسميا لوفاة حل الدولتين”.