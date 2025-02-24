مسيَّرات إسرائيلية تصيب شخصين وتحرق منازل في رفح.. وآليات الاحتلال تطلق الرصاص جنوب مدينة غزة

رغم سريان اتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي استهداف سكان القطاع بإطلاق الرصاص وإلقاء القنابل من المسيَّرات.

وقال مراسل الجزيرة مباشر، اليوم الاثنين، إن آليات الاحتلال أطلقت الرصاص اتجاه المناطق الشرقية لحي الزيتون جنوب مدينة غزة.

كما ذكر مراسل الجزيرة مباشر أن عددًا من منازل المواطنين قرب دوار العودة وسط مدينة رفح، أقصى جنوبي القطاع، تعرضت للحريق بعد أن أطلقت مسيَّرات تابعة للاحتلال الإسرائيلي قنابل حارقة اتجاه بيوت المواطنين في المنطقة.

من جهته، قال الدفاع المدني في قطاع غزة إن طواقمه نقلت مصابَين إثر إلقاء قنبلة عليهما من مسيَّرة إسرائيلية بالقرب من مدرسة القادسية في تل السلطان غربي محافظة رفح.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الاثنين، استشهاد شخصين وانتشال 5 شهداء خلال الساعات الـ24 الماضية، مما يرفع عدد الشهداء في القطاع إلى 48346 شهيدا منذ بداية الحرب التي شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على القطاع منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023.

كما أعلنت وزارة الصحة تسجيل 6 إصابات خلال الساعات الـ24 الماضية، مما يرفع عدد الجرحى منذ بداية الحرب إلى 111759 مصابًا.