نادي الأسير يكشف عن “ليلة قمع” عاشها الأسرى الفلسطينيون في سجن عوفر

قال نادي الأسير الفلسطيني إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت سجن عوفر، واعتدت على أسرى فلسطينيين بالضرب وإلقاء القنابل.

وأوضح نادي الأسير، في بيان أصدره اليوم الاثنين، أن عمليات القمع تصاعدت بشكل ملحوظ في سجن عوفر أخيرًا، وكشف تفاصيل عمليات قمع وثقها محامو نادي الأسير.

وحصل المحامون على إفادات من الأسرى تفيد بأن “قوات الاحتلال شنت في 16 فبراير/شباط الجاري عملية قمع ضد الأسرى الفلسطينيين في عوفر، بعد اقتحام القوات التابعة لإدارة سجون الاحتلال المدججة بالسلاح أقسامًا عدة، مستخدمة الكلاب البوليسية والقنابل والضرب المبرح”، وفقًا للبيان.

وأدَّت عملية القمع إلى إصابات عدة بدرجات مختلفة بين صفوف الأسرى. إلى جانب ذلك، فاقمت برودة الطقس معاناة الأسرى داخل السجون، مع استمرار رفض إدارة السجون إدخال الملابس الكافية، وكذلك الأغطية الملائمة لحالة الطقس، إذ “تستخدم إدارة السجون البرد القارس أداة لتعذيبهم، إلى جانب جملة من الأدوات والسياسات الممنهجة التي تندرج في إطار جريمة التعذيب”.

وكان نادي الأسير قد أوضح، في وقت سابق، كيفية تحويل إدارة السجون إصابات الأسرى إلى أداة لتعذيبهم، وقال “من خلال زيارات لعدد من المصابين، أكدوا أنهم يعيشون عذابًا بسبب الألم المستمر، وعدم توفير العلاج اللازم لهم، وذلك في ضوء الجرائم الطبية التي تمارسها إدارة السجون بحقهم بشكل ممنهج”.

كما أكد نادي الأسير أن بعض الأسرى المصابين جراء عمليات القمع، تفاقمت أوضاعهم الصحية بسبب الإهمال الطبي.