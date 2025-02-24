وقفة أمام الصليب الأحمر بواشنطن للمطالبة باستكمال اتفاق تبادل الأسرى (فيديو)

نظم أمريكيون إسرائيليون، اليوم الأحد، وقفة أمام مقر الصليب الأحمر في العاصمة الأمريكية واشنطن للمطالبة باستكمال اتفاق وقف إطلاق النار لإخراج جميع الأسرى من غزة.

وحث المشاركون في الوقفة، التي وثقتها كاميرا الجزيرة مباشر، الوسطاء الأمريكيين والعرب على مواصلة الضغط على نتنياهو وحماس لإتمام الصفقة.

وقال المشاركون إن نتنياهو عطل الاتفاق شهورا عديدة من أجل “مصالحه السياسية”.

ورفض المشاركون تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة لتهجير الفلسطينيين من القطاع، لكنهم شددوا في الوقت ذاته على ضرورة الوصول إلى خطة “تمنع مهاجمة إسرائيل من القطاع مرة أخرى”.

وفجر الأحد، قرَّرت إسرائيل تأجيل إطلاق سراح 600 من الأسرى الفلسطينيين، الذين كان مقرَّرًا الإفراج عنهم السبت، حتى ضمان إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين دون ما ادّعت أنه “احتفالات مهينة”. وهو ما استنكرته حماس، وقالت إنه يكشف “مراوغات الاحتلال وتنصله من التزاماته”.

وحذر القيادي في حماس محمود مرداوي من أنه لن “يكون هناك أي حديث مع العدو عبر الوسطاء قبل الإفراج عن الأسرى المتفق على إطلاق سراحهم مقابل الأسرى الإسرائيليين الستة”.