وقفة احتجاجية في “بصرى الشام” رفضا لتصريحات نتنياهو بشأن جنوب سوريا (شاهد)

شهدت مدينة بصرى الشام شرقي محافظة درعا، اليوم الاثنين، وقفة احتجاجية رفضًا لتصريحات رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن جنوب سوريا.

وردد المشاركون الغاضبون، هتافات ضد الاحتلال الإسرائيلي، من بينها هتاف “سوريا حرة حرة.. وإسرائيل تطلع برة”، و”سوريا احنا رجالك حتى الموت”.

وأكد المتظاهرون رفضهم دعوة نتنياهو، مساء الأحد، إلى نزع السلاح من جنوب دمشق.

وقال نتنياهو خلال حفل تخريج ضباط أقيم في مدينة حولون قرب تل أبيب “لن نسمح، لـ(قوات تنظيم هيئة تحرير الشام) أو للجيش السوري الجديد بدخول منطقة جنوب دمشق“، مضيفا “نطالب بنزع السلاح الكامل من الجنوب السوري”.

وتابع “لن نقبل بأي تهديد لأبناء الطائفة الدرزية في جنوب سوريا”، على حد زعمه.

نتنياهو: سنبقى في جبل حرمون فترة غير محددة

ومع سقوط نظام الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول الماضي، أرسلت إسرائيل قوات إلى المنطقة العازلة المنزوعة السلاح في الجولان جنوب غربي سوريا عند تخوم الهضبة التي احتلتها عام 1967 وضمتها في 1981.

وقال نتنياهو “القوات الإسرائيلية ستبقى في منطقة جبل حرمون ومحيطها لفترة غير محددة زمنيا لحماية بلداتنا ومواجهة أي تهديد”.

ومنذ سقوط بشار الأسد شنت إسرائيل “مئات الضربات على المواقع العسكرية في سوريا مؤكدة أنها تريد منع أن تسقط الترسانة في أيدي قوات الإدارة الجديدة”.

وخلال الفعالية نفسها، أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن جيش الاحتلال سيبقى متمركزًا لفترة طويلة في المنطقة العازلة مع سوريا.

وقال كاتس “لن نسمح بتموضع أي قوة تهدد أمن إسرائيل في المنطقة الممتدة من هنا حتى طريق السويداء- دمشق، والجيش سيتحرك ضد أي تهديد محتمل”.

وشدد على أن “قوات الجيش الإسرائيلي ستظل متمركزة في جبل الشيخ السوري”، بزعم “ضمان أمن مستوطنات الجولان وشمال إسرائيل وسكان الدولة كافة”، وفق تعبيره.