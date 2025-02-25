الاقتحام الثالث خلال ساعات.. لحظة إصابة شاب خلال مواجهات مع الاحتلال في نابلس (شاهد)

قالت مصادر للجزيرة مباشر، اليوم الثلاثاء، إن شابا أصيب برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال المواجهات المندلعة بين قوات الاحتلال وفلسطينيين عقب اقتحام مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية التي تشهد تصعيدًا متزايدًا منذ أسابيع.

وأظهرت لقطات مباشرة من نابلس، لحظة إصابة الشاب ووقوعه أرضًا، ومواطنين يحاولون سحبه وحمله بعيدًا عن أماكن انتشار قوات الاحتلال.

يأتي ذلك في حين أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بوقوع إصابة ثانية لمسنّ (67 عاما) خلال اشتباكات في محيط المقبرة الغربية.

الاقتحام الثالث خلال ساعات

وجددت قوات الاحتلال للمرة الثالثة منذ ساعات الصباح، اقتحام مدينة نابلس، وسط انتشار في محيط المقبرة الغربية، وكسّرت كاميرات أحد المحال هناك. وفي وقت سابق، أفادت مصادر للجزيرة مباشر بمداهمة الاحتلال مسجد الإمام علي في شارع المأمون.

وكانت قوات الاحتلال قد انسحبت قبل ساعة من محيط جامعة القدس المفتوحة، واستولت على تسجيلات كاميرات. وفي وقت سابق اليوم، اعتدى جنود الاحتلال على طالب ومدير مدرسة في قرية “أودلا” جنوبي نابلس.

تشديد الإجراءات العسكرية

وشددت قوات الاحتلال من إجراءاتها العسكرية على الحواجز المحيطة بنابلس. وتشهد المدينة منذ أمس الأول اقتحاما متكررا يستمر ساعات طويلة، ومداهمة عدة مبان سكنية، في محيط منطقة المعاجين، وبلدة زواتا.

وكانت مجموعات الشاهين التابعة لـ”كتائب شهداء الأقصى-طلائع التحرير” في نابلس، قد قالت صباح اليوم إنها “تتصدى لاقتحام قوات الاحتلال للمدينة، ويستهدفونها بوابل كثيف من الرصاص ويخوضون اشتباكات عنيفة معها في محيط المقبرة الغربية”.