الخارجية السورية تكشف عن عقوبات علّقها الاتحاد الأوروبي وترحب بالقرار

رحَّبت وزارة الخارجية السورية، الاثنين، بقرار الاتحاد الأوروبي “تعليق عدد من الإجراءات التقييدية المفروضة على سوريا”.

وقالت الخارجية في بيان إن هذا القرار “يمثل تطورًا إيجابيًّا في تخفيف المعاناة الاقتصادية للشعب السوري، كما يشير إلى تقدُّم نحو انخراط بنّاء بين سوريا والمجتمع الدولي”.

بيان صحفي

بشأن تعليق الاتحاد الأوروبي لبعض العقوبات pic.twitter.com/iFON166Zat — وزارة الخارجية والمغتربين السورية (@syrianmofaex) February 24, 2025

وأشارت إلى أن القرار شمل ما يلي:

تعليق الإجراءات القطاعية في مجالات الطاقة، بما في ذلك النفط والغاز والكهرباء، وقطاع النقل.

إزالة 5 مؤسسات من قائمة العقوبات الأوروبية، وهي البنك الصناعي وبنك التسليف الشعبي ومصرف التوفير والمصرف التعاوني الزراعي والخطوط الجوية العربية السورية، إلى جانب تخفيف القيود المفروضة على المصرف المركزي السوري.

إدخال استثناءات تسمح بالمعاملات المالية الضرورية لقطاعات الطاقة والنقل، وللأغراض الإنسانية وإعادة الإعمار.

التمديد غير المحدود للإعفاءات الإنسانية الحالية.

استثناءات جديدة تتعلق باستخدام الأفراد في ما يخص حظر تصدير السلع الفاخرة إلى سوريا.

وأوضحت الخارجية أن هذه الخطوة بداية لحوار أوسع، كما دعت الدول التي تفرض عقوبات على سوريا إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات لرفع جميع العقوبات المتبقية التي “تعرقل تعافي سوريا كما تمنع مواطنيها من إعادة بناء حياتهم”.