تحذير من انهيار الصفقة.. موقع إسرائيلي: هذا ما وافقت عليه حماس لكن نتنياهو تصلَّب في موقفه

قال موقع “والا” الإسرائيلي إن إسرائيل تُجري محادثات مع الوسطاء والولايات المتحدة لحل ما وصفته بالأزمة بعد قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تأجيل الإفراج عن نحو 600 أسير فلسطيني.

وزعم مسؤول إسرائيلي، نقل الموقع تصريحات له دون الكشف عن هويته، أن حركة حماس “وافقت على عدم إقامة مراسم عند تسليم جثث الجنود لكن نتنياهو تصلَّب في موقفه”.

واستدرك المسؤول “أصر نتنياهو على أن الإفراج عن الأسرى الـ600 لن يتم إلا بعد تسليم جثث الجنود الخميس خلافًا لتوصيات قادة الأجهزة الأمنية”.

وأضاف المسؤول “نحن في أزمة والصفقة على وشك الانهيار بالكامل إذا لم يتم إيجاد حل بحلول الخميس”.

وأشار الموقع إلى أن الحكومة الإسرائيلية تواجه انتقادات داخلية بسبب تركيزها على مراسم حماس بدلًا من استعادة الأسرى الإسرائيليين.

وقرَّر نتنياهو تأجيل إطلاق سراح 600 من الأسرى الفلسطينيين، الذين كان مقرَّرًا الإفراج عنهم السبت، حتى ضمان إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين دون ما ادّعى أنها “احتفالات مهينة”. وهو ما استنكرته حماس، وقالت إنه يكشف “مراوغات الاحتلال وتنصله من التزاماته”.