“تقدم ملموس”.. ترامب وماكرون يبحثان وقف الحرب في أوكرانيا (فيديو)

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاثنين، إن مباحثاته مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في البيت الأبيض كانت خطوة جيدة على طريق وقف الحرب في أوكرانيا.

وأضاف ترامب في مؤتمر صحفي مشترك مع ماكرون عقب لقائهما في واشنطن، إن البلدين يعملان على وقف الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

وذكر أن التركيز ينصب الآن على تحقيق وقف إطلاق النار في أقرب وقت ممكن، معربا عن أمله في التوصل لسلام دائم في نهاية المطاف.

وقال الرئيس الأمريكي إنه يتعامل مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في إطار من الاحترام، معربا عن اعتقاده بأنه يرغب في التوصل لاتفاق لوقف الحرب.

بدوره، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه تم تحقيق “تقدم ملموس” خلال المباحثات مع نظيره الأمريكي الرئيس بشأن الحرب في أوكرانيا.

وأضاف ماكرون أنه يجب أن تكون هناك هدنة تسمح بالتفاوض بشأن سلام مستدام في أوكرانيا، مستدركا أن السلام لا يعني استسلام أوكرانيا.

وتابع ماكرون أنه يحمل رسالة واضحة بشأن التزام أوروبا بتقاسم العبء الأمني مع الولايات المتحدة، وأن تكون جزءا من الضمانات الأمنية في أوكرانيا بعد التوصل إلى اتفاق.

وقال الرئيس الفرنسي إن الضمانات الأمنية لأوكرانيا مهمة من أجل تحقيق سلام دائم، موضحا أنه ستتم مناقشة الضمانات في الوقت المناسب.

وأوضح أن نشر قوات حفظ سلام في أوكرانيا يشكل جزءا من الضمانات الأمنية.

وأضاف ماكرون أن دولا أوروبية أعربت عن استعدادها لإرسال قوات حفظ سلام إلى أوكرانيا إذا تم التوصل لاتفاق بين أوكرانيا وروسيا، مؤكدا ان تلك القوات لن تنخرط في أي معارك.