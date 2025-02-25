شهيدان وجريحان في غارة اسرائيلية على شرق لبنان (فيديو)

استشهد شخصان وأصيب آخران، مساء الثلاثاء، بغارة شنتها مسيَّرة إسرائيلية على قضاء بعلبك شرق لبنان.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية إن “مسيَّرة إسرائيلية شنت غارة على محلة الشعرة بمنطقة جنتا الواقعة في قضاء بعلبك بمحافظة بعلبك الهرمل على تخوم سلسلة جبال لبنان الشرقية”. وأضافت أن الغارة أسفرت عن شهيدين وجريحين.

وادعى جيش الاحتلال في بيان أنه “هاجم مسلحين من حزب الله كانوا يعملون في موقع لإنتاج وتخزين وسائل قتالية استراتيجية”.

وفي المحافظة ذاتها، حلَّق طيران تابع لجيش الاحتلال الإسرائيلي على علو متوسط في أجواء مدينة الهرمل.

وفي قضاء صور بمحافظة الجنوب، ألقى جيش الاحتلال قنابل مضيئة بين بلدتي علما الشعب والناقورة.

وفي قضاء صيدا بالمحافظة ذاتها، سُجل تحليق لمسيَّرة إسرائيلية في أجواء مدينة صيدا مركز القضاء.

يأتي ذلك ضمن الخروق الإسرائيلية المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار، الذي دخل حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024.

وبذلك، يرتفع إجمالي خروق إسرائيل لاتفاق وقف إطلاق النار منذ سريانه إلى 1033، ما خلَّف 81 شهيدًا و279 جريحًا على الأقل، وفق إحصاء استنادًا إلى بيانات رسمية لبنانية.

وكان من المفترض أن تستكمل إسرائيل انسحابها الكامل من جنوب لبنان بحلول فجر 26 يناير/كانون الثاني الماضي، وفقًا لاتفاق وقف إطلاق النار، لكنها طلبت تمديد المهلة حتى 18 فبراير/شباط الجاري.

ورغم مضي فترة تمديد المهلة، فإن إسرائيل واصلت المماطلة بالإبقاء على وجودها في 5 تلال داخل الأراضي اللبنانية على طول الخط الأزرق (المحدد لخطوط انسحاب إسرائيل من لبنان عام 2000)، من دون أن تعلن حتى الساعة موعدًا رسميًّا للانسحاب منها.