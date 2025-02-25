“ماذا لو زارتك حماس في منزلك؟”.. تدوينة إسرائيلية تنقلب إلى مهرجان دولي لدعم المقاومة (شاهد)

تحول تهديد مدونة إسرائيلية على وسائل التواصل الاجتماعي إلى النقيض تماما، ليصبح مظاهرة تأييد ودعم للمقاومة الفلسطينية.

وكتبت مدونة إسرائيلية “لا أستطيع الانتظار حتى أرى حماس تزورك وتزور عائلتك”، في تهديد لمدونة أخرى أيرلندية متضامنة مع فلسطين، عبر منصة إكس، لكن هذا التهديد تحوّل إلى إحدى أكبر الحملات الدعائية لصالح حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، على الإنترنت.

القصة بدأت حين دوّنت الأيرلندية “جوردز” قائلة “الشعب الأيرلندي لا يتظاهر بأنه مضطهد مثل الفلسطينيين، كما تقولون أيها الأمريكيون والبريطانيون المستعمرون في منشوراتكم، ولن تفهموا هذا لأنه يتضمّن تعلّم معنى التضامن الذي لا تعرفونه على الإطلاق”.

لترد عليها المدوّنة الإسرائيلية “مالو” قائلة “أنا في انتظار أن تزوركِ حماس وتزور عائلتك”.

“هذه أنا حين تزورني حماس”

لكن بدلًا من إثارة الخوف بعد هذه التدوينة، انقلب هذا التعليق وبالًا على الإسرائيليين فقد ردّت “جوردز” بصورة ودّ بين المقاومة ومسنّة فلسطينية وعلّقت عليها “هذه أنا حين تزورني حماس”.

وبسرعة غريبة، نال تعليق المدونّة الإسرائيلية عشرات ملايين المشاهدات على منصة إكس، إضافة إلى آلاف التعليقات من أرجاء العالم التي تسخر من دعاية الاحتلال وتحتفي بالمقاومة الفسلطيينة.

وعبّر المعلّقون عن تشوّقهم لاستضافة مقاومي حماس في منازلهم وإطعامهم من الأطباق التقليدية في بلدانهم، لتتحول الردود إلى مهرجان دولي داعم للقضية الفلسطينية فيما وصفه ناشطون بأنه “أعظم استفتاء على حُبّ حماس”، إلى جانب التعريف بثقافات عالمية في أصول الضيافة والإطعام شرقًا وغربًا.

مهرجان داعم للقضية الفلسطينية

وعلّق ناشط على عبارة المدوّنة الإسرائيلية قائلا “عندما تزورني حماس وتزور عائلتي، نحن رومانيون وسنجعل الطعام حلالًا”، وأرفق بالتعليق صورة مائدة طعام عامرة يلتف حولها الناس.

ودوّن حساب آخر “أنا وعائلتي ننتظر زيارة حماس لنا”، مع صورة عائلة ملتفة حول مائدة طعام في انتظار الضيوف.

ومن كوريا الجنوبية، نشر مدوّن طبقا تقليديا أعدّه خصيصًا، معلقّا “يلا!”، في إشارة إلى انتظار زيارتهم في أي وقت.

ونشرت مدوّنة أخرى صورة وصفة تشرح طريقة عمل البرياني لـ800 شخص في حال زارتها حماس، وعلّقت “حين تزورني حماس أنا وعائلتي”.

3- ناشطة مؤيد للاحتلال وضعت على أكس تتهكم على جملة

When Hamas visits my family.

لكن المفاجأة أن منصة أكس لم تهدأ ولا للحظة واحدة بعد نشر ملايين البوستات من جميع أنحاء العالم ترد عليها وتقول بان هذا ما سأفعله عندما_تزورنا_حماس، هذه نماذج .. pic.twitter.com/LnRnt9alCl — ali saada (@alisaada2) February 24, 2025

“يبدو أن العالم وقع في حب حماس”

مدوّن آخر صيني نشر صورة له وهو يعد فطائر، معلّقًا “أنا عندما تزورني حماس وعائلتي (الطعام حلال طبعًا)”.

ونشر مدّون بولندي صورة لحفلة أطعمة وحلويات، معلّقًا “حين تأتي حماس لزيارتي أنا وعائلتي”.

وقد أثار هذا “التريند” تفاعلًا واسعًا على المنصات بعدما انتشر في جميع أنحاء العالم، فكتبت مدوّنة عبر منصة إكس “تحولت محاولة الإساءة بعبارة (أنتظر زيارة حماس لك) إلى تريند واسع يحتفي بالمقاومة الفلسطينية، وأصبحت رمزًا للتضامن والتحدي في أنحاء العالم، يبدو أن العالم وقع في حب حماس“.

“الطهي لحماس” قد يصبح أروع برنامج طبخ على الإطلاق

وكتب مدون آخر “تريند (عندما تزورني حماس أنا وعائلتي) هو الأمتع والأكثر إغراءً الذي رأيته على هذه المنصة. كما أنه يتيح لك مشاهدة عيّنات من مطابخ العالم أجمع، قد يصبح برنامج (الطهي لحماس) أروع برنامج طبخ على الإطلاق”.

وعلّقت مدوّنة أخرى “الردود على هالبوست تثلج الصدر. حرفيًّا الناس من كل الثقافات أجمعوا أن لو حماس زارتهم سوف يعاملونهم كضيوف وجب إكرامهم! كمية صور الأكل والشرب من كل مطبخ في العالم”.