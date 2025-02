“ماذا لو زارتك حماس في منزلك؟”.. تدوينة إسرائيلية تنقلب إلى مهرجان دولي لدعم المقاومة (شاهد)

تحول تهديد مدونة إسرائيلية على وسائل التواصل الاجتماعي إلى النقيض تماما، ليصبح مظاهرة تأييد ودعم للمقاومة الفلسطينية.

وكتبت مدونة إسرائيلية “لا أستطيع الانتظار حتى أرى حماس تزورك وتزور عائلتك”، في تهديد لمدونة أخرى أيرلندية متضامنة مع فلسطين، عبر منصة إكس، لكن هذا التهديد تحوّل إلى إحدى أكبر الحملات الدعائية لصالح حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، على الإنترنت.

القصة بدأت حين دوّنت الأيرلندية “جوردز” قائلة “الشعب الأيرلندي لا يتظاهر بأنه مضطهد مثل الفلسطينيين، كما تقولون أيها الأمريكيون والبريطانيون المستعمرون في منشوراتكم، ولن تفهموا هذا لأنه يتضمّن تعلّم معنى التضامن الذي لا تعرفونه على الإطلاق”.

لترد عليها المدوّنة الإسرائيلية “مالو” قائلة “أنا في انتظار أن تزوركِ حماس وتزور عائلتك”.

لكن بدلًا من إثارة الخوف بعد هذه التدوينة، انقلب هذا التعليق وبالًا على الإسرائيليين فقد ردّت “جوردز” بصورة ودّ بين المقاومة ومسنّة فلسطينية وعلّقت عليها “هذه أنا حين تزورني حماس”.

Me when they arrive 🥰 https://t.co/Alv2rGwzBF pic.twitter.com/Y4miLP0GCh

— Jords (@jordsjailacc) February 20, 2025