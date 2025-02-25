نتنياهو يتوعد بمواصلة احتلال الجنوب السوري ونزع سلاحه (فيديو)

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، أن جيش الاحتلال سيبقى في جنوب سوريا خلال المستقبل المنظور.

وفي كلمة مسجلة له أمام مؤتمر بواشنطن تعقده مجموعة الضغط الأمريكية “أيباك” المؤيدة لسياسات إسرائيل، قال نتنياهو “يجب تحرير جنوب سوريا من الوجود العسكري”.

وأضاف “لن نخرج من سوريا، ولن نسمح بوجود التنظيمات الإرهابية هناك”، حسب وصفه.

وثمَّن نتنياهو “دعم لجنة الشؤون العامة الإسرائيلية الأمريكية (أيباك) التي وقفت دائمًا إلى جانب إسرائيل”.

وفي حرب 5 يونيو/حزيران 1967، احتلت إسرائيل معظم مساحة هضبة الجولان جنوب غربي سوريا، بما في ذلك أجزاء من سفوح جبل الشيخ، ثم أعلنت ضمها إليها في 1981، وهو ما لا تعترف به الأمم المتحدة.

وبعد الإطاحة بنظام الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، استغلت إسرائيل تلك الظروف في احتلال المنطقة العازلة المنزوعة السلاح في الجولان، وإعلان انهيار اتفاقية فصل القوات مع سوريا، وسط رفض واسع لذلك سوريًّا وعربيًّا ودوليًّا.

كما استغلت إسرائيل هذه التطورات، وشنت مئات الغارات الجوية، دمرت على إثرها طائرات حربية وصواريخ متنوعة وأنظمة دفاع جوي في مواقع عسكرية عديدة بأنحاء سوريا.

“تحرير” غزة من حماس

في السياق، قال نتنياهو إن “إسرائيل تمكنت من استعادة 192 رهينة حتى الآن”، متعهدًا بإعادة “جميع الرهائن الأحياء والأموات إلى ديارهم”.

وأضاف “سنحرر قطاع غزة من ‘طغيان’ حماس، كما سنحقق جميع أهداف الحرب بتدمير قدراتها” في القطاع.

وكرر نتنياهو زعمه أن حماس “قتلت الأطفال الرضع بكل فظاعة ووحشية”، مشددًا على أن إسرائيل لن تظل صامتة أمام وحشية حماس وستعمل على سحقها، وفق قوله.

وأكد نتيناهو أن “إسرائيل تقدّر بشدة موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي ساعد في تحرير الرهائن من غزة، ووجَّه بإرسال أسلحة أساسية إلى إسرائيل قال إنها ستساعدها في تحقيق أهدافها”.

وأضاف “نقوم بتغيير وجه الشرق الأوسط كما وعدنا قبل عام”.

وأعرب نتنياهو عن دعمه “خطة ترامب الخاصة بالسماح لسكان غزة بحرية الاختيار في المغادرة، وإنشاء غزة جديدة”.

وقال “الجميع يقولون إن غزة أكبر سجن مفتوح على وجه الأرض، ولهذا السبب سمحنا للغزيين بالمغادرة”، حسب تعبيره.

وأضاف “150 ألفًا من سكان غزة غادروا القطاع أثناء الحرب، ويجب إعطاء الجميع خيار الرحيل أو البقاء”.