واشنطن بوست: ترامب يلغي مذكرة أصدرها بايدن تربط بيع الأسلحة الأمريكية بحقوق الإنسان

أفادت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ألغت مذكّرة صادرة في عهد الرئيس السابق جو بايدن كانت تهدف إلى ضمان عدم استخدام حلفاء الولايات المتحدة للأسلحة الأمريكية الصنع بما يخالف القانون الإنساني الدولي.

ونقلت الصحيفة خبر الإلغاء، أمس الاثنين، نقلا عن مسؤولين حاليين وسابقين في الولايات المتحدة، مشيرة إلى أن إلغاء البيت الأبيض للتوجيه الصادر في فبراير/شباط 2024، الذي فرضه بايدن في حين كانت إدارته تكافح للتوفيق بين دعمها للحرب الإسرائيلية على غزة وقلقها بشأن الخسائر المدنية الناجمة عنها، يأتي في الوقت الذي يسعى فيه ترامب لوضع بصمته “أمريكا أولًا” على سياسته الخارجية.

وذكرت الصحيفة أنها حصلت على نسخة من أمر صادر الجمعة عن مستشار الأمن القومي مايكل والتز، ينقل قرار ترامب بإلغاء فوري لمذكرة الأمن القومي لبايدن المعروفة باسم “NSM-20”.

وأشارت واشنطن بوست إلى أن عددا من المسؤولين الأمريكيين الحاليين والسابقين تحدثوا لها بشرط عدم الكشف عن هوياتهم لمناقشة قرار لم يُعلن عنه بعد.

وذكرت أن مسؤولي البيت الأبيض ووزارتَي الخارجية والدفاع لم يستجيبوا فورًا لطلبات الصحيفة بالتعليق على القرار.

واستندت مذكرة بايدن إلى قوانين قائمة تتعلق بنقل الأسلحة، وطالبت الدول التي تحصل على أسلحة أمريكية الصنع بتقديم ضمانات مكتوبة بعدم استخدام تلك الأسلحة بما يخالف القانون الإنساني الدولي، وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية المقدّمة من الولايات المتحدة “تحت تهديد تعليق إمدادات الأسلحة”.

وقال مؤيدو المذكرة إنها كانت وسيلة للضغط على إسرائيل لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة، وهو موضوع شائك بين المسؤولين الأمريكيين والإسرائيليين منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023. وفي المقابل قال منتقدون إن إدارة بايدن فشلت في تطبيق قواعدها لتحسين أوضاع المدنيين في غزة بشكل فعّال.

So let's be clear, laws linking U.S. arms to human rights that Biden purported to support, but in essence did not follow in the case of Israel, will now be repealed, so there's no longer a need for the pretense…

https://t.co/VVAzbAdLSh

— Trita Parsi (@tparsi) February 24, 2025