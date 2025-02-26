أبو عبيدة يعلن تسليم جثامين 4 أسرى إسرائيليين الليلة

أعلن أبو عبيدة، الناطق باسم كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الأربعاء، تسليم جثامين 4 أسرى إسرائيليين الليلة.

وقال أبو عبيدة في بيان نشر على صحفته بتطبيق “تلغرام”، إن الجثامين الأربعة هي للأسرى:

اتساحي عيدان. ايتسيك الجريط. أوهاد يهلومي. شلومي منصور.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت (حماس) إن عملية التبادل القادمة لأسرى فلسطينيين بجثامين أسرى إسرائيليين في قطاع غزة ستكون “بآلية جديدة” تضمن التزام الاحتلال بالتنفيذ.

وأضافت الحركة في بيان أن “إطلاق سراح الدفعة السابعة من الأسرى سيتم بالتزامن مع تسليم المقاومة للجثامين الصهاينة، وما يقابلهم من النساء والأطفال وبآلية جديدة تضمن التزام الاحتلال بالتنفيذ”.

وأشار البيان إلى أن “الوسطاء المصريين ضمنوا ذلك ونحن ملتزمون معهم وحريصون على إتمام الاتفاق وإلزام الاحتلال به”.

وكانت إسرائيل قد قرَّرت تأجيل إطلاق سراح 602 من الأسرى الفلسطينيين، كان مقرَّرًا الإفراج عنهم السبت الماضي، حتى ضمان إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين من غير ما ادّعت أنه “احتفالات مهينة”، وهو ما استنكرته (حماس)، وقالت إنه يكشف “مراوغات الاحتلال وتنصله من التزاماته”.

في السياق، أعلن مكتب إعلام الأسرى، أن استعدادات بدأت في المستشفى الأوروبي بخان يونس جنوبي قطاع غزة، لاستقبال الأسرى الفلسطينيين المقرر الإفراج عنهم ضمن الدفعة السابعة من صفقة التبادل.