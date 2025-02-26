سياسة|قطر

أمير قطر يستقبل وزير خارجية روسيا

أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني خلال استقباله سيرغي لافروف وزير خارجية روسيا
أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني خلال استقباله سيرغي لافروف وزير خارجية روسيا (الديوان الأميري القطري)
26/2/2025

استقبل أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، صباح اليوم الأربعاء، سيرغي لافروف، وزير خارجية روسيا.

وذكر بيان للديوان الأميري أنه جرى خلال المقابلة استعراض علاقات التعاون بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها لا سيما في مجالات الطاقة والاستثمار، إضافة إلى مناقشة أبرز المستجدات الإقليمية والدولية.

وحضر المقابلة الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية.

تطورات غزة

من جانبها، قالت وزارة الخارجية القطرية في بيان إن رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية استقبل وزير الخارجية الروسي واستعرض معه علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها.

وأضاف البيان أن رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية ناقش مع وزير الخارجية الروسي تطورات الأوضاع في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة وجهد قطر ضمن الوساطة المشتركة.

وكان لافروف قد وصل أمس الثلاثاء، إلى العاصمة القطرية الدوحة في زيارة عمل.

المصدر : الجزيرة مباشر

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