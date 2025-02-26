أمير قطر يستقبل وزير خارجية روسيا

استقبل أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، صباح اليوم الأربعاء، سيرغي لافروف، وزير خارجية روسيا.

وذكر بيان للديوان الأميري أنه جرى خلال المقابلة استعراض علاقات التعاون بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها لا سيما في مجالات الطاقة والاستثمار، إضافة إلى مناقشة أبرز المستجدات الإقليمية والدولية.

وحضر المقابلة الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية.

سمو الأمير المفدى يستقبل سعادة السيد سيرغي لافروف وزير خارجية روسيا الاتحادية الصديقة، والوفد المرافق، بمناسبة زيارته البلاد، وذلك بمكتبه في الديوان الأميري. https://t.co/zUmgQ8OiXM pic.twitter.com/yFSs94YWww — الديوان الأميري (@AmiriDiwan) February 26, 2025

تطورات غزة

من جانبها، قالت وزارة الخارجية القطرية في بيان إن رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية استقبل وزير الخارجية الروسي واستعرض معه علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها.

وأضاف البيان أن رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية ناقش مع وزير الخارجية الروسي تطورات الأوضاع في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة وجهد قطر ضمن الوساطة المشتركة.

وكان لافروف قد وصل أمس الثلاثاء، إلى العاصمة القطرية الدوحة في زيارة عمل.